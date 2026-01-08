Decomisan casi 700 dosis de droga y destruyen punto de halconeo en Nogales; hay un detenido

Nogales, Sonora.- Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en coordinación con agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ejecutaron una serie de despliegues operativos en el municipio de Nogales, Sonora. Estas maniobras, realizadas el pasado domingo 4 de enero, arrojaron resultados positivos, logrando tanto el aseguramiento de sustancias ilícitas como la detención de presuntos implicados en narcomenudeo.

Durante los patrullajes de prevención y vigilancia focalizados en la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, las fuerzas del orden lograron ubicar y asegurar un lote importante de narcóticos, contabilizando más de 600 envoltorios que fueron retirados inmediatamente de circulación. Paralelamente, las acciones se extendieron a la colonia Ferrocarrilera, donde la acción policial dio como resultado la detención de un individuo identificado como Juan 'N', de 28 años.

Al momento de la revisión corporal, el sujeto se encontraba en posesión de 62 envoltorios que contenían una sustancia granulada con características similares a un narcótico. Siguiendo los protocolos legales establecidos, fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica. Asimismo, la División de Operaciones Fronteriza de la Policía Estatal extendió el radio de vigilancia hacia zonas despobladas colindantes con la frontera con Estados Unidos.

En este sector, los oficiales localizaron y desmantelaron un punto de observación clandestino, utilizado presumiblemente para monitorear los movimientos de las autoridades, acto conocido también como "halconeo". Estas labores suceden dentro de una estrategia de cooperación que involucra a los tres niveles de gobierno y mantiene una comunicación constante con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), mediante el "Operativo Espejo".

Fuente: Tribuna del Yaqui