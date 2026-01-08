Ejecutan a comisaria de Bachigualatito y hieren a su hermano en su domicilio al sur de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Durante la mañana de este jueves 8 de enero de 2026 se registró un ataque armado en el ejido de Bachigualatito, ubicado al sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, dejando como saldo a una mujer sin vida y un hombre lesionado por proyectil de arma de fuego. Los reportes indican que la víctima mortal es Mirna Karime 'N.', la comisaria ejidal de la mencionada comunidad, mientras que el herido es su masculino identificado como su hermano.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 08:00 horas, cuando las líneas de emergencias del 911 recibió el reporte sobre dos personas lesionadas por impacto de bala en un domicilio ubicado sobre la calle Benigno Aispuro, a unos metros del campo deportivo del ejido. Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y personal de Cruz Roja Mexicana acudieron al llamado.

Los paramédicos confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales mientras que el masculino fue auxiliado y trasladado a un hospital de la ciudad donde hasta el momento se desconoce su estado de salud", explicó el portal de noticias Los Noticieristas sobre el desarrollo de los hechos.

En el lugar se dijo que la fémina fallecida era la comisaria de Bachigualatito, Mirna Karime, quien tenía 40 años de edad, mientras que el individuo fue identificado como su hermano, Daniel 'N.', de quien no se compartieron datos generales. Los socorristas llevaron al sujeto a un nosocomio cercano, presuntamente con una herida de bala en una de sus piernas. Hasta el momento, el estado de salud del hermano de la funcionaria se mantiene bajo reserva.

Posteriormente se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, por lo que personal de la Dirección General de Investigación Pericial llevó a cabo los trabajos de campo en el sitio, mientras que policías investigadores se encargaron de cumplir con las primeras indagatorias sobre este homicidio. Una vez concluidas las pesquisas, el cuerpo fue retirado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley.

