Intentó cobrar piso a negocio: Capturan a presunto extorsionador en Centro de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Como resultado de las acciones de seguridad implementadas en el primer cuadro de Ciudad Obregón, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y de la Secretaría de Marina (Semar), efectuaron la aprehensión de una persona del sexo masculino. El sujeto fue detenido bajo el señalamiento directo por su presunta participación en los delitos de amenazas y extorsión en perjuicio de un establecimiento comercial.

Los hechos se registraron durante un recorrido de prevención y vigilancia que las fuerzas del orden efectuaban sobre las calles Miguel Alemán, entre Guerrero e Hidalgo, en la colonia Centro. Durante el patrullaje, un ciudadano interceptó a las unidades oficiales para solicitar ayuda, alertando sobre una situación de riesgo dentro de un local. El denunciante informó a los oficiales que un individuo se encontraba al interior del negocio amedrentando a una empleada.

Según el testimonio recabado en el lugar, el sujeto habría exigido la entrega de 50 mil pesos en efectivo mediante intimidaciones, condicionando la seguridad de la víctima al pago de dicha suma. Ante el señalamiento, los agentes municipales y federales procedieron a localizar y abordar al sospechoso, quien fue identificado como Javier 'N'. Siguiendo los protocolos de actuación policial, el individuo fue puesto bajo arresto

Finalmente, el señalado fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), instancia que será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y definir su situación jurídica en los términos que marca la ley, determinando si existen elementos suficientes para procesarlo por los delitos de extorsión y amenazas.

El detenido llevaba consigo un maletín con una laptop

Fuente: Tribuna del Yaqui