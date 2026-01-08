Jaime atacó por la espalda a su propio familiar con un hacha; fue detenido en Torreón, Coahuila

Torreón, Coahuila.- Durante las primeras horas de este jueves 8 de enero de 2026 se registró un ataque con arma blanca en un domicilio de la colonia Villa Jacarandas, ubicada en el sector norte del municipio de Torreón, Coahuila, en donde una persona del sexo masculino atacó por la espalda a su víctima con la ayuda de hacha. El presunto responsable fue identificado como Jaime 'N.', de 59 años de edad, quien fue asegurado por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Coahuila, el conflicto se originó durante una reunión familiar, mismo que terminó con una persona lesionada y un hombre de la tercera edad bajo custodia policial. Trascendió que por motivos aún no esclarecidos, entre los involucrados surgió una intensa discusión. La situación rápidamente escaló a hasta insultos y amenazas, principalmente por la reacción que tuvo el ahora detenido.

La tensión aumentó rápidamente entre los involucrados. Uno de ellos fue identificado como Jaime 'N.' de 59 años, quien presuntamente perdió el control durante la disputa. Según los testimonios recabados en el sitio, el conflicto escaló de los insultos a la violencia física en cuestión de instantes", explicó la fuente anteriormente citada.

Frente al tenso momento, el masculino afectado, cuya identidad y datos generales se mantienen en el anonimato por motivos de seguridad, decidió dar por terminada la discusión e intentó emprender la retirada del sitio. Sin embargo, Jaime 'N.' tomó el objeto punzocortante que se encontraba a su alcance y atacó por la espalda a su víctima, quien aparentemente es un integrante de su familia, aunque no se especificó el parentesco que existe entre ambos.

Luego de ser alertados a través de las líneas de emergencias del 911, agentes de la Policía Municipal de Torreón se movilizaron a la vivienda en cuestión. A su llegada, los oficiales se entrevistaron con el lesionado, el cual presentaba una herida visible. Ante el señalamiento directo, el supuesto atacante fue aprehendido y posteriormente se realizó su traslado a las instalaciones de la comisaría municipal, en donde quedó a disposición del Ministerio Público competente.

Fuente: Tribuna del Yaqui