La angustia terminó: Hallan con vida a Riahna Alcalá Burton, menor desaparecida en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora confirmó la localización con vida de Riahna Alcalá Burton, una menor de 14 años de edad, quien se encontraba en calidad de desaparecida desde el pasado lunes 5 de enero de 2026 en la ciudad de Hermosillo, Sonora. La dependencia estatal informó que la adolescente se encuentra a salvo y de regreso en caso junto a su familia. La noticia de la desaparición fue reportada primeramente por el colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

De acuerdo con la información proporcionada por la institución, la joven fue vista por última vez en la colonia Modelo, ubicada en el sector oriente de la capital sonorense; sin embargo, no se especificaron los motivos detrás de su ausencia. Luego de que se difundió el caso, las autoridades emitieron la ficha de búsqueda, en la que se indicó que Riahna es de tez morena clara y complexión delgada. Se dijo que tiene pelo castaño oscuro, largo y listo, además de ojos de color café y tamaño mediano.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora informa que, RIAHNA ALCALÁ BURTON fue localizada con vida. 'Toda persona tiene un hogar, ayudémosle a regresar'", se puede leer en la publicación que compartió el organismo de búsqueda a través de sus redes sociales.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora informa que, RIAHNA ALCALA BURTON fue localizada con vida.

“Toda persona tiene un hogar, ayudémosle a regresar”.#Localizadaconvida pic.twitter.com/YNpAuAoAGa — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) January 8, 2026

A pesar de que no se detallaron las circunstancias específicas en las que fue ubicada, las autoridades señalaron que fue encontrada con vida, generando tranquilidad en la comunidad hermosillense que se unió para difundir la ficha de búsqueda. El caso quedó bajo seguimiento de las instancias competentes para esclarecer lo ocurrido, además se recalcó la importancia de la colaboración ciudadana para que la pequeña pudiera reencontrarse con sus seres queridos.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora agradeció el apoyo de la población por compartir la información y reiteró la importancia de reportar de inmediato cualquier desaparición, especialmente cuando se trata de menores de edad. En caso de contar con información valiosa que pueda llevar a la localización de una persona reportada como desaparecida, la dependencia cuenta con la línea telefónica 662 229 7369 y el correo electrónico comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx.

Fuente: Tribuna del Yaqui