Le dicen 'El Gordo Fama': Arrestan a sujeto que asesinó a balazos a un perro en Ahome, Sinaloa

Ahome, Sinaloa.- La tarde del miércoles 7 de enero de 2026, las líneas de emergencias recibieron el reporte sobre un perro que había sido atacado a balazos en una comunidad ubicada en la sindicatura Central, perteneciente al municipio de Ahome, Sinaloa. De acuerdo con medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 17:30 horas en el cruce de las calles Sonora y Durango, en el ejido Benito, muy cerca de la escuela primaria y secundaria del poblado.

Según datos proporcionados por el portal de noticias Línea Directa, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome concretaron la detención del presunto responsable, identificado como José Antonio 'N.', un joven masculino de 18 años de edad aproximadamente. A las 18:00 horas del jueves, policías municipales fueron alertados a través del C4 sobre detonaciones de arma de fuego en el mencionado ejido.

Debido a que se trató en el que se reportaron disparos, personal del Grupo de Operaciones Tácticas Especiales Rural y de la Ciudad, así como agentes municipales, acudieron al llamado. A su llegada, los uniformados se entrevistaron con vecinos, quienes señalaron que una persona mató al canino con una pistola. Es por ello que se desplegó un operativo de búsqueda en zonas aledañas para tratar de ubicar al posible asesino.

IdentificanuD83EuDEAA a sujeto que le quitó la vida a un perrouD83DuDC15 a balazos en el ejido Benito Juárez en #AhomeuD83DuDCCD



Se trata de un jovenuD83DuDC64 de alrededor de 18 años de edad pic.twitter.com/IwLxrsFVZG — Línea Directa Portal (@linea_directa) January 8, 2026

En ese lugar les indicaron a los oficiales que momentos antes un sujeto vestido en pants azul y gorra negra había pasado por ahí en una motocicleta color negro y sacó una pistola de entre sus ropas y le disparó al perro, para dejar al animal sin vida y después huir del lugar con rumbo desconocido", detalló la fuente anteriormente citada.

Luego de unos minutos, los agentes encontraron a un sujeto en la intersección de las calles Sonora y Colima, a un costado de la secundaria estatal Zacarías Ochoa. Los oficiales procedieron a efectuar la revisión de rutina, localizando una pistola fajada en la cintura, motivo por el que se realizó el arresto del joven. Trascendió que el detenido es conocido como 'El Gordo Fama', quien quedó a disposición del Ministerio Público de la Vicefiscalía Regional Zona Norte.

Fuente: Tribuna del Yaqui