'Levantón' en Ciudad Obregón: Sujetos armados se llevan a persona en la colonia Faustino Félix

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este jueves 8 de enero de 2026 se registró una fuerte movilización policial y militar en la colonia Faustino Félix, situada en el sector surponiente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora. Autoridades de los tres niveles de gobierno acudieron al llamado sobre una privación ilegal de la libertad, por lo que se desplegó un operativo de seguridad para intentar localizar a los responsables y a la víctima.

De acuerdo con un informe preliminar del caso, los hechos ocurrieron poco antes de las 18:00 horas, cuando sujetos armados, quienes circulaban a bordo de un vehículo particular, se llevaron a la fuerza a la persona en cuestión sobre la calle 300, conocida también como Jacinto López, entre Coahuila y Tabasco, casi frente a un taller mecánico. Hasta el momento no se tienen datos sobre el civil afectado, ni tampoco de los civiles armados que perpetraron el 'levantón'.

Una vez que recibieron la alerta vía radiofrecuencia, unidades de la Policía Municipal, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Marina (Semar) se desplazaron a la ubicación. En el lugar, los agentes tomaron conocimiento del caso, se entrevistaron con algunos testigos y realizaron las diligencias correspondientes. Se presume que los responsables son miembros de una célula delictiva que opera en la región.

Por su parte, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) también arribó al sitio y recabó testimonios para integrar la respectiva carpeta de investigación. Se espera que en las próximas horas se tenga más información al respecto de las autoridades competentes, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) será quien se encargue de esclarecer los hechos y determinar la identidad de la víctima y de los posibles captores.

En otro hecho violento registrado en Ciudad Obregón, poco después del mediodía de este jueves se registró una agresión armada en la colonia Campestre, al sur de la localidad. El violento suceso tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre la calle Melchor Ocampo, entre Zacatecas y Coahuila, dejando como saldo a una persona lesionada por proyectil de arma de fuego y dos detenidos en un operativo multiinstitucional.

Fuente: Tribuna del Yaqui