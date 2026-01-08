Lo matan frente a su pareja y familia en García, Nuevo León; lo atacaron con un bate y cuchillos

García, Nuevo León.- Frente a su pareja sentimental y otros familiares, un masculino de 28 años de edad, identificado como Pedro Ángel Capetillo Espinosa, fue privado de la vida por sujetos desconocidos que irrumpieron en su domicilio ubicado en el municipio de García, Nuevo León. Los primeros reportes indican que los agresores entraron a la propiedad para delinquir y posteriormente atacaron a la víctima con un bate de béisbol y cuchillos.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron durante la madrugada de este jueves 8 de enero de 2026, alrededor de las 04:00 horas, en una vivienda situada en la colonia Ampliación Cerritos Nuevos, a menos de 100 metros de la carretera a Icamole y a unos cuantos kilómetros del centro del mencionado municipio. Trascendió que los delincuentes se llevaron una motocicleta, una computadora portátil y tres teléfonos celulares.

Fuentes policiacas indicaron que el ahora fallecido se llamaba Pedro Ángel Capetillo Espinosa, de 28 años, quien se desempeñaba como soldador en una compañía industrial de aquella zona. Capetillo Espinosa estaba dormido en su habitación junto con su pareja, mientras que el hijo y la nuera de la mujer preparaban el desayuno en la cocina, cuando irrumpieron los maleantes", indicó el portal de noticias Telediario Monterrey.

Se presume que al menos cuatro personas participaron en el hecho violento y preguntaron de manera directa por el hoy occiso. Al percatarse de que se encontraba en una de las habitaciones, los sujetos comenzaron a golpearlo con el bate de béisbol que ya llevaban y posteriormente tomaron cuchillos de la cocina para atacarlo hasta arrebatarle la vida. El violento hecho generó una intenso operativo de seguridad en la zona.

En el lugar de los hechos se contó con la presencia de agentes ministeriales y elementos de la Policía Municipal de García, quienes iniciaron la investigación para identificar a los responsables del crimen. Hasta el momento, ninguna autoridad municipal o estatal se ha pronunciado sobre este lamentable suceso que dejó como saldo a un joven sin vida. Se espera que en las próximas puedan existir avances en este caso, pues las autoridades ya se encargan de las investigaciones correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui