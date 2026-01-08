Localizan a mujer sin vida cerca de un canal de aguas pluviales en Culiacán; tenía varios golpes

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este jueves 8 de enero de 2026, una mujer fue localizada sin vida a un costado del canal de aguas pluviales que se ubica en el fraccionamiento Villa Satélite, ubicado en el sector oriente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. La víctima mortal presentaba marcas visibles de golpes en su cuerpo, por lo que se presume que una agresión física fue la causa de su fallecimiento. El hallazgo generó una intensa movilización policial y militar en la zona.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 07:30 horas (tiempo local), cuando se encontró el cadáver de la fémina, quien se encuentra en calidad, en el canal que corre de manera paralela a la avenida De los Sauces, a unas cuadras de la carretera a Sanalona. Trascendió preliminarmente que la víctima mortal era de complexión robusta, tez morena y vestía un conjunto de licra de color rosa.

Vecinos alertaron sobre la presencia de un cuerpo abandonado. De manera preliminar, la causa del fallecimiento podría estar relacionada con golpes recibidos, su cuerpo fue localizado en el canal de aguas pluviales que se ubica entre las calles De Los Sauces y de la Luna, colindante con el bulevar Agricultores", detalló el portal de noticias Ríodoce.

Elementos del Ejército Mexicano se movilizaron a la ubicación y confirmaron el homicidio, por lo que procedieron a asegurar el perímetro con cinta amarilla. Posteriormente, los uniformados dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, es por ello que personal pericial y de investigación de la dependencia estatal llevaron a cabo las diligencias correspondientes. Finalmente, el cuerpo fue retirado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicará la autopsia de ley y quedará a la espera de ser identificado oficialmente.

Será la autoridad competente quien determine la causa oficial del fallecimiento de la femenina, pues a simple vista no se le apreciaban impactos de bala pero sí golpes en el cuerpo. La muerte de esta mujer se une al asesinato a balazos de Mirna Karime 'N.', la comisaria ejidal de Bachigualatito, quien fue ejecutado en su domicilio ubicado en el sector sur de la capital sinaloense, en un violento hecho en el que su hermano resultó lesionado por proyectil de arma de fuego.

