'Por meterse con mujeres casadas': Incendian vehículo en Guaymas; investigan posible conflicto personal

Guaymas, Sonora.- La madrugada de este jueves 8 de enero de 2026 se registró un hecho violento en la colonia Delicias del municipio de Guaymas, Sonora, luego de que sujetos, hasta ahora no identificados, incendiaron presuntamente de manera intencional un vehículo que se encontraba estacionado en el exterior de un domicilio ubicado sobre la calle Ballena. "Por meterse con mujeres casadas", eso es lo que se habría encontrado escrito en un mensaje que supuestamente se dejó junto con la unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque fue notificado a las autoridades alrededor de las 04:00 horas, lo que generó la movilización inmediata de elementos de la Policía Municipal de Guaymas, así como del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guaymas, quienes acudieron al sitio para atender la emergencia y evitar que el fuego se propagara a viviendas cercanas.

A su llegada, los bomberos encontraron la unidad envuelta en llamas, por lo que procedieron a realizar las maniobras necesarias para sofocar el incendio. Sin embargo, pese a la intervención, el vehículo sufrió daños de consideración y fue declarado con pérdidas totales, quedando completamente calcinado.

Trascendió que el automóvil pertenece a un hombre de 72 años de edad, quien reside en el domicilio frente al cual se encontraba estacionada la unidad siniestrada. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, únicamente daños materiales. Durante la inspección del lugar, según lo informado, las autoridades localizaron una cartulina con un mensaje intimidatorio presuntamente dirigido al propietario del vehículo, en el que se leía: "Sigue metiéndote con mujeres casadas". Este mensaje fue asegurado por las autoridades como parte de la investigación, ya que podría aportar elementos para esclarecer el móvil del ataque.

Debido a la naturaleza del mensaje, no se descarta que el incendio haya sido provocado como consecuencia de un conflicto de tipo personal; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las encargadas de confirmar esta línea de investigación una vez que concluyan las diligencias necesarias.

Fuente: Tribuna del Yaqui