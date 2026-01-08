Segunda balacera del día: Dan muerte a hombre frente a domicilio al sur de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Una persona del sexo masculino perdió la vida la tarde-noche de este jueves 8 de enero, después de que se registró una agresión armada al sur de Ciudad Obregón. Los hechos provocaron una fuerte movilización de las corporaciones de seguridad, en las inmediaciones del fraccionamiento Misión San Rafael, tras el reporte de vecinos, quienes escucharon diversos disparos de arma de fuego.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, el crimen se suscitó alrededor de las 18:30 horas sobre la calle Anatu, entre las calles Adad y Bel. Según los primeros reportes, la víctima se encontraba en el patio delantero de un domicilio marcado con el número 1723, ubicado junto a una tienda de abarrotes, cuando un sujeto armado arribó al sitio y disparó en repetidas ocasiones en su contra.

Al llegar al lugar de los hechos, los elementos policiales encontraron a un hombre tendido en el área frontal de la vivienda. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención médica, sin embargo, únicamente pudieron confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales. De manera extraoficial, la víctima fue identificada como Iván Alonso L. B., de una edad estimada entre los 40 y 45 años.

Se le describió como un hombre de complexión robusta y tez morena, quien al momento del ataque vestía playera azul, pantalón negro y tenis del mismo color. La escena del crimen fue asegurada y acordonada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme. Hasta el momento, no existe reporte de personas detenidas en relación con este suceso.

El cuerpo de la víctima quedó tendido frente a una casa

Posteriormente, personal de Servicios Periciales procesó el área, donde localizaron 15 casquillos percutidos de arma larga, calibre 5.56 milímetros. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las indagatorias correspondientes para integrar la carpeta de investigación. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para los fines legales correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui