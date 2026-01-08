Solitario sicario ejecuta a hombre al oriente de Hermosillo; le disparó dentro de su vehículo

Hermosillo, Sonora.- Una fuerte movilización de autoridades se registró durante la tarde de este jueves 8 de enero, en el sector oriente de la ciudad de Hermosillo, tras reportarse un ataque armado en la colonia Los Naranjos. El saldo confirmado es de una persona del sexo masculino fallecida en el lugar de los hechos. El violento crimen ocurrió alrededor de las 17:00 horas, en el cruce de las calles Imperial y Bahía.

De acuerdo con los testimonios recabados, la balacera fue perpetrada presuntamente por un solitario sujeto, a quien se describió vistiendo una sudadera de color gris. Según los testigos, el agresor se aproximó a pie hacia un vehículo tipo pick up de color blanco que se encontraba estacionado en la vía pública. Sin mediar palabra, el sujeto disparó en repetidas ocasiones contra el conductor de la unidad.

Tras esto, el presunto responsable huyó del sitio a fuerza de carrera con rumbo desconocido. En la escena, se pudieron observar varios impactos de proyectil de arma de fuego en la ventana de la puerta del piloto. Elementos paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios, sin embargo, tras la revisión correspondiente, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo del hombre quedó al interior del vehículo y, hasta el momento, se desconoce su identidad. Ante la situación, se activó el Código Rojo, lo que provocó en un intenso despliegue de seguridad para resguardar el área. La escena del crimen fue resguardada por efectivos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Hermosillo.

El automóvil que fue blanco de la agresión armada

Personal de Servicios Periciales y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribaron posteriormente para realizar el levantamiento de indicios balísticos y comenzar con las indagatorias correspondientes para esclarecer los sucedido. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para los trámites de ley, mientras que la camioneta pick up fue remolcada por una grúa y puesta a disposición de las autoridades competentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui