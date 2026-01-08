Tragedia al inicio de año en Nuevo León: Hombre MUERE tras desvanecerse en gimnasio

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.- Hacer ejercicio es uno de los propósitos más recurrentes al comenzar un Año Nuevo; sin embargo, iniciar una rutina física sin la debida preparación o supervisión profesional puede representar un riesgo grave para la salud. Un ejemplo de ello ocurrió la mañana de este jueves 8 de enero de 2026, cuando un hombre perdió la vida tras sufrir un desvanecimiento mientras se ejercitaba en un gimnasio ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León (NL).

El hecho causó conmoción entre usuarios y empleados del establecimiento, además de que movilizó a elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado de NL y personal de Servicios de Emergencia.

Esto se sabe sobre la muerte de hombre en gimnasio de San Nicolás

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, identificada como Eliud, de 51 años de edad, acudió por la mañana al gimnasio World Gym, ubicado sobre la avenida Miguel Alemán, en una plaza comercial situada frente a la colonia La Fe, a la altura del cruce con Rómulo Garza. Testigos señalaron que el hombre llevaba apenas unos minutos realizando ejercicio cuando comenzó a presentar malestares físicos.

Poco después, se desplomó repentinamente dentro del establecimiento, lo que alertó a quienes se encontraban en el lugar. Tras el reporte al Servicio de Emergencias 911, elementos de seguridad y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio momentos antes de las 07:00 horas, tiempo local. A pesar de los intentos por brindarle auxilio, el hombre ya no contaba con signos vitales. Minutos después del incidente, familiares de Eliud arribaron al gimnasio tras ser notificados.

El área fue acordonada por agentes de la Policía Municipal mientras personal de investigación realizaba las diligencias correspondientes. A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han informado de manera oficial la causa del fallecimiento, aunque no se descarta que esté relacionada con una condición médica previa.

Las autoridades del Estado de Nuevo León continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si se trató de una causa natural. Cualquier novedad del caso será reportada por TRIBUNA.

Si tienes planeado ir al gimnasio este Año Nuevo 2026, toma precauciones.

