Triple asesinato en Estación Corral: Detienen a tres y decomisan armamento tras siete cateos

Ciudad Obregón, Sonora.- Autoridades de Sonora realizaron un importante operativo conjunto en la localidad de Estación Corral, municipio de Cajeme. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) encabezó estas acciones, trabajando con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y con el respaldo operativo de fuerzas federales, incluyendo a la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

El despliegue consistió en la ejecución de siete órdenes de cateo realizadas de manera simultánea en diversos puntos de la zona. Estas diligencias ministeriales responden al seguimiento de carpetas de investigación abiertas, cuyo objetivo es el esclarecimiento de hechos delictivos de alto impacto registrados recientemente en el poblado, así como la ubicación de personas señaladas como probables responsables de generar violencia en la entidad.

Como resultado de estas acciones, las autoridades confirmaron la detención de tres individuos. Durante la inspección de los inmuebles, se logró el aseguramiento de diversos objetos, como armas de fuego, varios cargadores, equipo táctico especializado, dispositivos de radiocomunicación y sustancias con características propias de narcóticos. Todos estos elementos fueron integrados como evidencia de presuntas actividades ilícitas.

Tanto las personas detenidas y los indicios recolectados fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público de Ciudad Obregón. Será esta instancia la encargada de procesar las pruebas y continuar con la integración de las carpetas de investigación para determinar la situación jurídica de los implicados. La Fiscalía de Sonora dijo que con estos resultados reitera su compromiso de mantener la colaboración con los tres niveles de gobierno para fortalecer el estado de derecho en la región.

Ofrecen recompensa

Hay que mencionar que la FGJES intensificó las acciones para lograr el esclarecimiento de los hechos violentos donde tres personas fueron asesinadas a balazos durante un baile, ocurrido el pasado 1 de enero en Estación Corral. Como medida, la institución emitió dos fichas de búsqueda y anunció una recompensa económica dirigida a cualquier ciudadano que aporte información veraz, útil y eficaz para la captura de los individuos vinculados al caso.

