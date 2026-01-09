ACCIDENTE en Calzada de Tlalpan: Auto deportivo CHOCA contra malla del Tren Ligero; hay un MUERTO

Ciudad de México.- La madrugada de este viernes 9 de enero, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo vial en la Calzada de Tlalpan, en una de las principales arterias del sur de la capital, luego de que se reportara un aparatoso accidente automovilístico. Este siniestro, por desgracia, provocó la muerte de una persona y dejó a una más herida.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron hoy, viernes 9 de enero de 2026, alrededor de las 04:00 horas, tiempo local, cuando el conductor de un automóvil deportivo perdió el control de la unidad mientras circulaba sobre Calzada de Tlalpan, a la altura del cruce con División del Norte y Calle 4, en la colonia Espartaco, perteneciente a la alcaldía Coyoacán.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este viernes. Foto: Twitter

El vehículo terminó estrellado y volcado sobre la malla ciclónica del Tren Ligero, lo que generó daños a la infraestructura previo al inicio del servicio. Tras el impacto, al sitio arribaron cuerpos de emergencia, entre ellos personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales.

Apuntaron que un pasajero resultó herido, por lo que fue trasladado a un nosocomio de la localidad. En tanto, la zona fue acordonada de inmediato para permitir las labores de rescate, así como el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones correspondientes.

El fuerte accidente provocó una movilización considerable de autoridades, con la presencia de al menos seis patrullas y varios elementos policiacos en motocicleta, quienes se encargaron de controlar el tránsito y garantizar la seguridad en el perímetro. Aunque el flujo vehicular se mantuvo relativamente fluido, se registraron reducciones de carril mientras se realizaban las maniobras para retirar el automóvil siniestrado.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del conductor fallecido ni las posibles causas que originaron el accidente. Sin embargo, no se descarta que el exceso de velocidad haya sido un factor determinante, por lo que las investigaciones continúan a fin de deslindar responsabilidades.

