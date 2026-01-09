Arrestan a sujeto tras persecución en calles de Nogales; conducía pick up con reporte de robo

Nogales, Sonora.- Elementos de la Policía Municipal de Nogales lograron la detención de un individuo y la recuperación de un vehículo que contaba con reporte de robo vigente, tras una persecución registrada la noche de ayer jueves 8 de enero. Los hechos se desencadenaron alrededor de las 22:00 horas, momento en que los agentes realizaban labores de vigilancia sobre la avenida Ruiz Cortines, circulando en dirección de sur a norte.

Durante el patrullaje, los oficiales avistaron una camioneta tipo pick up de modelo atrasado que circulaba con la mica trasera derecha dañada, por lo cual las autoridades le marcaron el alto utilizando los códigos audibles y visuales de la patrulla. Sin embargo, el conductor de la unidad hizo caso omiso a las indicaciones e incrementó la velocidad con la intención de evadir a la autoridad, dando inicio a una persecución sobre dicha vialidad.

El seguimiento concluyó cuando la camioneta ingresó al área de estacionamiento de la denominada plaza Garbancera, donde el conductor perdió el control momentáneamente y chocó contra un automóvil estacionado, causando daños menores. Tras detener la marcha, dos sujetos bajaron del vehículo para intentar escapar a pie. En una rápida reacción, los agentes lograron interceptar al conductor a pocos metros de las vías del ferrocarril.

El sujeto, quien intentaba ocultar su identidad cubriéndose el rostro con un pañuelo, fue identificado como Romel A., de 43 años de edad. Al asegurar la zona y realizar la inspección correspondiente del automóvil, un Chevrolet Cheyenne, modelo 2000 en color blanco, se cotejó la información en la base de datos. El sistema arrojó que la pick up contaba con un reporte de robo interpuesto desde el 22 de diciembre de 2025.

La camioneta Chevrolet Cheyenne que resultó con reporte de robo

Ante la evidencia, el detenido fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana, mientras que el vehículo fue remolcado al corralón del C5 para los trámites legales conducentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui