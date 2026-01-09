Auto se estrella contra fachada de ferretería en Guaymas; por poco termina dentro del local

Guaymas, Sonora.- Un percance vial que resultó en daños a un establecimiento comercial tuvo lugar en la colonia Las Plazas, de Guaymas, movilizando a las autoridades municipales durante la tarde de este viernes 9 de enero. El protagonista de este suceso fue un vehículo tipo sedán que terminó chocando directamente contra la fachada de un negocio situado en el cruce del bulevar Las Plazas y la calle Plaza Centenario.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se suscitaron poco después de las 13:00 horas, momento en el que se alertó a los servicios de emergencia sobre el accidente. Se trata de un automóvil de la marca Dolphin Electric, modelo 2026, en color verde. Por motivos que siguen bajo investigación, la persona que conducía el vehículo perdió el control de la dirección, lo que provocó que se proyectara hacia el local.

La fuerza del impacto fue suficiente para que el automóvil chocara contra el negocio llamado Ferretería y Pinturas de Sonora, logrando derribar la puerta de acceso. El vehículo detuvo su marcha, evitando por poco ingresar en su totalidad al interior del establecimiento, lo que podría haber generado mayores afectaciones a la mercancía, mobiliario y trabajadores del lugar. Según revelaron algunas fuentes, el posible motivo del accidente habría sido una falla mecánica en los frenos de la unidad, hecho que le impidió al chofer detener la marcha.

Afortunadamente, se confirmó que no hubo personas lesionadas, ni por parte de los ocupantes del automóvil ni de las personas dentro de la ferretería; el saldo del accidente se limitó exclusivamente a daños materiales cuantiosos tanto en la unidad motriz como en la infraestructura del negocio. Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui