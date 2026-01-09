Caballo invade la carretera Guaymas–Ciudad Obregón y provoca un accidente que dejó una persona muerta

Guaymas, Sonora.- Este viernes 9 de enero de 2025, alrededor de las 10:00 horas, se registró un fuerte accidente en la carretera del libramiento Guaymas–Ciudad Obregón, a la altura del kilómetro 9, el cual dejó como saldo una lamentable pérdida humana. De acuerdo con información extraoficial, el vehículo involucrado fue un automóvil de la marca Volkswagen, modelo Jetta, color rojo y de modelo reciente.

El percance ocurrió cuando un caballo se atravesó repentinamente en el camino, lo que provocó que, tras el impacto, el conductor perdiera el control del automóvil. Como consecuencia, la unidad salió de la cinta asfáltica y posteriormente cayó a un canal de desagüe. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización que surja en las próximas horas sobre este hecho.

Al lugar acudieron socorristas de Caminos y Puentes Federales, quienes únicamente confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo la identidad de la víctima; sin embargo, en TRIBUNA nos mantendremos atentos a cualquier pronunciamiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE Sonora).

Las autoridades correspondientes aseguraron la zona para realizar el peritaje necesario y proceder con el levantamiento del cuerpo. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones al conducir, ya que no solo se pone en riesgo la propia vida, sino también la de otros seres humanos y animales. Es importante agregar que la mayoría de los accidentes de este tipo ocurren por exceso de velocidad o por descuidos al volante.

En otro hecho ocurrido en el mismo municipio, ayer alrededor de las 04:00 horas, también en Guaymas, Sonora, pero en el exterior de un domicilio ubicado sobre la calle Ballena, en la colonia Delicias, sujetos que hasta el momento no han sido detenidos incendiaron de manera intencional un automóvil y dejaron un mensaje con la leyenda: “Por meterse con mujeres casadas”. Entre los primeros respondientes se encontraban elementos de la Policía Municipal de Guaymas, así como integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guaymas.

