Caen dos presuntos 'tiradores' en Ciudad Obregón; los sorprendieron con envoltorios de droga

Ciudad Obregón, Sonora.- Fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno efectuaron acciones que dieron como resultado el aseguramiento de dos individuos y diversas dosis de narcóticos en Ciudad Obregón. Estos hechos forman parte de los operativos mixtos de prevención y vigilancia desplegados por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con la Policía Estatal de Seguridad Pública y elementos de la Secretaría de Marina.

El primer suceso tuvo lugar durante los patrullajes en la colonia Real del Norte. En dicha ubicación, el grupo operativo detectó la presencia de un hombre, a quien se le solicitó acceder a una inspección física conforme a los protocolos de actuación policial. Durante la revisión, los agentes encontraron al interior de una mochila un total de 14 envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulada al tacto, así como una bolsa con hierba verde y seca.

Ante el hallazgo de estos materiales con características propias de estupefacientes, se procedió a la detención de quien fue identificado como Luis Rolando 'N', de 33 años de edad. Posteriormente, en una segunda movilización realizada en la colonia Ladrilleras, las autoridades respondieron a un reporte de la ciudadanía que alertaba sobre la presencia de un sujeto presuntamente ofreciendo sustancias ilícitas en la vía pública.

Al arribar al sitio y localizar a una persona que coincidía con la descripción del reporte, los oficiales realizaron una revisión corporal. En el proceso, se le encontró una caja metálica guardada en el bolsillo de su chamarra, la cual contenía múltiples envoltorios con sustancias similares a narcóticos. Por tal motivo, fue detenido el de nombre Manuel David 'N', de 21 años.

Ambos sujetos, junto con la materia asegurada en los dos eventos, fueron trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para la elaboración del Informe Policial Homologado (IPH). Finalmente, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes serán las encargadas de determinar su situación legal y realizar las investigaciones pertinentes conforme a derecho.

