Caen tres sujetos tras BALACERA con estatales en Ciudad Obregón; HAY UN LESIONADO

Ciudad Obregón, Sonora.- Ayer jueves 8 de enero de 2026, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Policía Municipal de Cajeme y personal de la Secretaría de la Marina (Semar), aseguraron a tres personas luego de un operativo de seguridad que derivó en un enfrentamiento armado en la colonia Campestre, al sur de Ciudad Obregón, donde uno de los involucrados resultó lesionado.

De acuerdo con información compartida por las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 12:30 horas de este jueves, en la calle Melchor Ocampo, entre Zacatecas y Coahuila, cuando agentes de la Policía Estatal realizaban la persecución de un sujeto que intentó evadir a la autoridad ingresando a un domicilio aparentemente abandonado.

Caen tres sujetos tras balacer con policías en Ciudad Obregón; hay un lesionado

Al aproximarse al inmueble, los uniformados fueron presuntamente atacados desde el interior, por lo que repelieron la agresión en legítima defensa. Durante la intervención, uno de los individuos fue herido en la cadera, luego de que presuntamente portara una réplica de arma de fuego y la apuntara contra los agentes, representando un riesgo para la integridad de los oficiales.

Las personas aseguradas fueron identificadas como Marco Antonio 'N', de 40 años; José Ángel 'N', de 32 años; y José Damián 'N', de 25 años de edad, este último quien resultó lesionado y fue trasladado al Hospital General de Ciudad Obregón para recibir atención médica, permaneciendo bajo custodia policial.

En el lugar, las autoridades realizaron el aseguramiento de 16 envoltorios transparentes que contenían hierba verde y seca con características similares a la marihuana, así como una réplica de arma de fuego. Tras el operativo, los tres individuos y los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación legal y dar seguimiento a las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) correspondientes conforme a la ley. Con la información ya confirmada por parte de las autoridades de Cajeme, se descarta que se tratara de una agresión armada como se había dicho al principio.

Fuente: Tribuna del Yaqui