Capturan a funcionarios públicos de Puebla por nexos con La Barredora y homicidio de agentes

Puebla, Puebla.- Autoridades federales y estatales ejecutaron este viernes 9 de enero la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas a la organización delictiva conocida como La Barredora. Entre los aprehendidos figuran tres elementos activos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, así como una civil, quienes son señalados por su aparente participación en delitos de alto impacto, incluido el homicidio de dos agentes policiales ocurrido el año pasado.

El despliegue denominado 'Operación Cofradía', fue el resultado de una investigación conjunta entre la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE). Las diligencias permitieron cumplimentar las órdenes de aprehensión en contra de Hugo 'N', Atanacio 'N' y Rocío 'N', servidores públicos que fueron arrestados en las propias instalaciones de la corporación municipal, además de Ana Belem 'N', identificada como presunta colaboradora externa.

De acuerdo con el expediente integrado por la Fiscalía de Puebla, los detenidos formarían parte de una estructura paralela dentro de la institución, autodenominada La Cofradía. Las investigaciones apuntan a que este grupo utilizaba sus cargos oficiales para proveer protección, apoyo logístico y filtrar información sensible sobre patrullajes y operativos a la célula criminal de La Barredora. Esta fuga de información habría permitido al grupo delictivo evadir acciones de la justicia y mantener sus operaciones en la región.

Los hechos que llevaron a estas capturas se remontan al 1 de marzo de 2025, fecha en la que dos policías municipales fueron asesinados en la colonia Del Valle. La hipótesis principal de las autoridades establece que los ahora imputados arribaron al lugar en dos vehículos y utilizaron armas largas para perpetrar el ataque. El móvil del crimen, según los datos de prueba recabados, estaría relacionado con una represalia directa ante la negativa de las víctimas a colaborar con las actividades ilícitas de la organización.

Mediante operación COFRADÍA, la FGE con apoyo de SSPC, la DEFENSA, SEMAR y SSPE, aprehendió a tres funcionarios de seguridad pública municipal y a una civil presuntamente vinculados con el homicidio de dos policías municipales y con el grupo delictivo “La Barredora”.… pic.twitter.com/HFjKU9Eb5P — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) January 9, 2026

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente y enfrentarán cargos por homicidio calificado, además de las responsabilidades penales que resulten por su presunta asociación con la delincuencia organizada y el uso indebido del servicio público. Las autoridades informaron que la investigación permanece abierta para determinar el alcance total de esta red dentro de la administración pública.

Fuente: Tribuna del Yaqui