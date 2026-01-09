Carretera Guaymas–Ciudad Obregón vuelve a cobrar una vida: José Agustín López Reyes murió en ACCIDENTE

Guaymas, Sonora.- La mañana de este viernes 9 de enero de 2026, alrededor de las 10:00 horas, se reportó un fuerte accidente en la carretera del libramiento Guaymas–Ciudad Obregón, a la altura del kilómetro 9, el cual dejó como saldo la muerte de una persona que, tras impactarse con un caballo, perdió la vida mientras viajaba a bordo de un automóvil de la marca Volkswagen, modelo Jetta, color rojo y de reciente modelo.

En un inicio se desconocía por completo la identidad de quien perdió la vida, luego de que el impacto contra el animal provocara que la unidad terminara en el interior de un canal de desagüe. Sin embargo, hace unos momentos finalmente el occiso fue identificado como José Agustín López Reyes, aunque en lo que respecta a su edad, lugar de origen y demás datos generales, estos continúan siendo un total misterio.

Cabe señalar que el vehículo también presentó severos daños materiales, ya que quedó prácticamente destruido en su parte frontal. En cuanto a las autoridades, estas se hicieron presentes en el sitio, comenzando por agentes policiacos, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos para el deslinde de responsabilidades. En nuestro medio de comunicación nos mantendremos atentos a cualquier actualización sobre este lamentable suceso.

¿Qué fue lo que ocurrió exactamente?

Como te informamos durante la mañana en TRIBUNA, la hipótesis que se maneja hasta el momento de la elaboración de esta nota es que el automóvil se desplazaba sobre el libramiento cuando de manera repentina se le atravesó el caballo, por lo que inevitablemente terminó embistiéndolo. Debido a la magnitud del animal, el conductor perdió el control del volante, salió del camino, cayó a un desnivel y finalmente se impactó contra un puente.

Derivado de esta trágica desgracia, se hace un llamado a la ciudadanía a conducir siempre con extrema precaución, ya que la gran mayoría de los accidentes son ocasionados por el descuido humano, aunque existen otros casos relacionados con manejar bajo los influjos de alguna sustancia ilícita. Asimismo, en caso de ser testigo de un accidente vehicular, se solicita mantener la calma y acatar las órdenes de los oficiales, con el fin de evitar que la situación se torne aún más grave.

Fuente: Tribuna del Yaqui