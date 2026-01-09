Caso de ACOSO contra Sheinbaum: Juez amplía investigación y pospone audiencia contra AGRESOR

Ciudad de México.- Un juez de control de la Ciudad de México (CDMX) autorizó una prórroga en la investigación complementaria en el proceso penal que enfrenta Uriel 'N', el hombre señalado por el delito de acoso sexual en agravio de la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, así como de otras dos mujeres. Esta decisión derivó en la reprogramación de la audiencia clave del caso, la cual ahora se realizará el próximo 13 de enero de 2026.

De acuerdo con la información judicial, el plazo original para el cierre de la investigación vencía el jueves 8 de enero, tras dos meses de indagatorias. No obstante, la solicitud presentada ante el juzgador fue considerada procedente, permitiendo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) continuar con el fortalecimiento de las carpetas de investigación abiertas en contra del imputado.

El acoso contra la presidenta se viralizó en redes sociales. Foto: Twitter

Prisión preventiva y avance del proceso penal

En tanto, Uriel 'N', de 33 años de edad, permanece bajo prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte de la capital del país. Actualmente enfrenta tres investigaciones formales relacionadas con hechos ocurridos el mismo día y en la misma zona, lo que ha sido determinante para que el juez mantenga la medida cautelar mientras avanza el proceso.

Durante una audiencia previa, celebrada el 7 de noviembre de 2025, la autoridad judicial ya había concedido un plazo adicional en uno de los casos, al considerar la gravedad de los señalamientos y la necesidad de integrar de manera adecuada los elementos probatorios.

Así ocurrió el acoso contra la presidenta

Los hechos que dieron origen al proceso se registraron la tarde del 4 de noviembre de 2025, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum realizaba un recorrido público por el Centro Histórico de la CDMX. Imágenes difundidas en redes sociales captaron el momento en el que un hombre se acercó a la mandataria, la abrazó por la espalda, le dio un beso en el cuello y realizó tocamientos sin su consentimiento.

#Mundo | Sheinbaum y Lula Da Silva conversan por teléfono; rechazan intervención de EU en Venezuela uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDE7uD83CuDDF7https://t.co/RMllaPF1ga — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 9, 2026

La intervención inmediata de un integrante del equipo de ayudantía presidencial evitó que la agresión continuara. Posteriormente, el mismo sujeto fue señalado por una mujer de 25 años, quien denunció tocamientos indebidos en la misma zona y solicitó apoyo a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante un patrullaje en la colonia Centro.

Tras implementar un operativo de búsqueda, policías capitalinos ubicaron al sospechoso en Paseo de la Condesa y procedieron a su detención. Las investigaciones posteriores establecieron su presunta relación con un tercer caso ocurrido en el cruce de las calles Bolívar y Tacuba.

La presidenta Claudia Sheinbaum ratificó su denuncia ante la FGJ-CDMX y explicó que su decisión respondió a la necesidad de visibilizar la violencia de género que enfrentan diariamente miles de mujeres en espacios públicos. La mandataria sostuvo que actuar legalmente es una forma de exigir sanciones y sentar precedentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui