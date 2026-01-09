Conducía borracho: Arrestan a sujeto que amenazó con matarse junto a su pareja en Nogales

Nogales, Sonora.- Elementos de la Seguridad Pública Municipal efectuaron la detención de un individuo identificado como David 'N', de 37 años de edad, tras protagonizar un episodio de conducción temeraria y presunta violencia familiar en la entrada sur de Nogales. Los hechos se registraron durante la noche del pasado jueves 8 de enero, derivando en una movilización policial sobre una de las arterias principales de la ciudad fronteriza.

Según consta en el informe, las autoridades recibieron la alerta alrededor de las 23:47 horas a través de la frecuencia de radio del C5. El reporte inicial advertía sobre una camioneta tipo pick up, marca Dodge Dakota de color negro, la cual circulaba a exceso de velocidad y de manera errática. La solicitud de auxilio provino directamente de la copiloto del vehículo, quien informó que su integridad física se encontraba en peligro.

Detalló que su pareja sentimental tenía una actitud agresiva y amenazaba con matarse junto con ella. En respuesta al llamado de emergencia, las unidades de la Policía Municipal desplegaron un operativo de búsqueda sobre el bulevar Álvaro Obregón. Los oficiales lograron interceptar la unidad a la altura del semáforo ubicado en el cruce con el bulevar Villa Sonora, logrando detener la marcha del automóvil entre las calles Búho y Lechuzas.

Al momento de la llegada de policías, la mujer bajó del vehículo para solicitar protección, señalando directamente al conductor. En su declaración, la víctima relató que ambos retornaban de la ciudad de Cananea, donde habían ingerido bebidas alcohólicas. Durante el trayecto de regreso, el sujeto adoptó una actitud violenta, agrediéndola verbalmente y profiriendo amenazas contra la vida de ambos al acelerar imprudentemente el vehículo.

Asimismo, la afectada indicó haber sufrido agresiones físicas, al ser sujetada con fuerza de la mano. Tras arretar al conductor, los oficiales notaron un evidente aliento alcohólico y un comportamiento hostil. Ambos involucrados fueron trasladados ante el médico legista en turno para la valoración correspondiente. El dictamen médico confirmó que David 'N' se encontraba en tercer grado de ebriedad, lo que constituye un grave riesgo para la seguridad vial.

Por su parte, la mujer presentó lesiones que, aunque no ponen en peligro la vida y corroboraron la versión de la agresión física. Finalmente, el caso fue turnado al Centro de Atención Temprana con detenido, instancia que ordenó la puesta a disposición del hombre ante la autoridad competente para determinar su situación legal, mientras que el vehículo fue remolcado al corralón del C5 bajo inventario.

Fuente: Tribuna del Yaqui