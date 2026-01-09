Detienen a 'La Rana', sujeto acusado de doble abuso en Hospital Infantil de Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como resultado de las labores de inteligencia y seguimiento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) confirmó la ejecución de una orden de aprehensión en contra de un individuo identificado como Carlos G., alias de 'La Rana'. La detención fue efectuada por agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (Fennam).

Esta acción forma parte de la carpeta de investigación iniciada tras los hechos suscitados el pasado 30 de diciembre en las instalaciones del Hospital Infantil de Ciudad Victoria, situado en la Calzada General Luis Caballero. Según la información proporcionada por la dependencia, al imputado se le señala como probable responsable del delito de abuso. El caso fue denunciado el Ministerio Público por dos médicas residentes del centro hospitalario.

De acuerdo con lo asentado en las indagatorias, las afectadas reportaron haber sido víctimas de una agresión sexual mientras se hallaban en el área designada para el descanso del personal médico. Los testimonios integrados en el expediente refieren que ambas perdieron el conocimiento y, al recobrarlo, se percataron de la presencia de un sujeto masculino sin ropa dentro de la habitación, quien posteriormente abandonó el sitio.

Para corroborar los hechos, las autoridades ministeriales y periciales realizaron el análisis de los sistemas de videovigilancia del nosocomio. El material gráfico recabado evidenció que el individuo ingresó al cuarto de descanso y permaneció en su interior por un periodo aproximado de 1 hora con 20 minutos. Asimismo, como parte del protocolo de atención a víctimas, se realizaron las valoraciones médicas y dictámenes psicológicos pertinentes, los cuales ratificaron la existencia de abuso.

#FGJT_Informa Agentes de Investigación de la #FENNAM ejecutan Orden de Aprehensión contra Carlos “G” por su probable responsabilidad en el delito de Violación, en el Hospital Infantil de #CiudadVictoria. Será presentado ante un Juez de Control. #Tamaulipas pic.twitter.com/M26ENPCBRC — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) January 10, 2026

Tras su aseguramiento, Carlos G. fue puesto a disposición de un juez de control. Será esta autoridad judicial la encargada de valorar los elementos probatorios presentados por la Fiscalía de Tamaulipas para determinar su situación jurídica en las próximas horas, conforme a los plazos y procedimientos establecidos por la ley vigente.

Fuente: Tribuna del Yaqui