Doble asesinato en Ciudad Obregón: Atacan a balazos a dos personas en Urbi Villa del Real

Ciudad Obregón, Sonora.- Un nuevo hecho de violencia se hizo presente en el sector poniente de Ciudad Obregón, donde se registró un ataque armado que resultó en la muerte de dos personas. El suceso tuvo lugar en las inmediaciones del fraccionamiento Urbi Villa del Real, hasta donde se trasladaron las fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno para atender el llamado y dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Belmonte, entre Avilés y bulevar Casa Blanca. Según los primeros reportes, las víctimas circulaban a bordo de una motocicleta cuando fueron interceptadas por presuntos sicarios. Se presume que los agresores abrieron fuego contra la pareja en movimiento para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

La situación fue reportada a las autoridades alrededor de las 15:30 horas. Fueron los propios vecinos del sector quienes, al percatarse de las detonaciones y observar a las personas heridas sobre la vía pública, realizaron el llamado al número de emergencias 911. Este reporte generó una intensa movilización policiaca y de servicios de socorro hacia el sitio. Paramédicos de la Cruz Roja intentaron brindar los primeros auxilios a las víctimas

Sin embargo, tras realizar la valoración médica, confirmaron que ambos ya no contaban con signos vitales, quedando sus cuerpos tendidos sobre el pavimento junto a la motocicleta. De manera extraoficial, trascendió que las víctimas son un hombre y una mujer, aunque hasta el cierre de esta edición se desconocen sus identidades. Los cadáveres fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

El lugar donde quedaron los cuerpos de las víctimas

La escena del crimen fue acordonada y resguardada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme. Posteriormente, personal de Servicios Periciales y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hicieron presentes para realizar el levantamiento de indicios balísticos y comenzar con las indagatorias correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui