Era su novia: Capturan a responsable de la muerte de mujer hallada enterrada en Puerto Peñasco

Puerto Peñasco, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comunicó que un hombre llamado Ezequiel 'N' fue detenido y procesado. Durante la audiencia del proceso penal, el Ministerio Público formuló la imputación contra el detenido, señalándolo como el presunto responsable de los delitos de feminicidio y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación, cometidos en la ciudad de Puerto Peñasco.

Los hechos se sitúan temporalmente entre la noche del 15 de diciembre y la mañana del 16 de diciembre de 2025. El lugar de los hechos fue un domicilio ubicado en la colonia Nuevo Peñasco. Según la indagatoria, el acusado habría ejercido violencia física contra una mujer, con quien sostenía una relación sentimental. La agresión descrita en el informe forense le provocó un traumatismo craneoencefálico severo, lesión que causó su muerte.

La investigación detalla que, en un intento por ocultar el crimen tras el deceso, el cuerpo de la víctima fue enterrado de manera clandestina en el patio trasero de la misma vivienda. La confirmación de estos hechos fue posible gracias a una diligencia de cateo autorizada por la autoridad judicial, la cual permitió a los peritos y agentes investigadores ingresar al inmueble, localizar los restos de la víctima y recabar la evidencia necesaria para sustentar la acusación.

Respecto a la situación jurídica actual de Ezequiel 'N', la defensa del señalado solicitó extender el plazo antes de que se defina la vinculación a proceso. No obstante, al evaluar las circunstancias, el juez de control determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Esta decisión se fundamenta en el alto riesgo procesal y la gravedad de los crímenes imputados, asegurando así la presencia del acusado durante el juicio.

Finalmente, la Fiscalía reiteró su compromiso institucional de investigar con rigor científico y sancionar los delitos de violencia contra las mujeres, garantizando el respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias", se lee en el comunicado.

Puerto Peñasco, Sonora, 9 de enero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que se llevó a cabo la audiencia de reanudación del proceso penal derivado de la… pic.twitter.com/QGFeCy2FUe — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora