Fatal accidente vehicular en Navojoa: Muere una persona y cuatro más resultan lesionados

Navojoa, Sonora.- Un saldo de una persona fallecida y cuatro lesionados fue el resultado de un fuerte accidente vehicular registrado la noche de este viernes 9 de enero en el sector oriente de la ciudad de Navojoa. El percance tuvo lugar en la colonia Sonora, movilizando a los distintos cuerpos de emergencia y autoridades locales. Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas, en cruce de la calle Caborca y el bulevar Las Pilas.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar de los hechos, el siniestro se suscitó cuando uno automóvil bajaba del puente que cruza el canal Las Pilas. Se presume que la pronunciada curva que se encuentra al bajar dicha estructura pudo haber sido un factor en la pérdida de control que provocó el choque con otra unidad. En el accidente participaron una furgoneta de la marca Ford en color blanco y un automóvil Nissan de color azul.

La furgoneta resultó ser el vehículo mayormente afectado por el impacto, debido a que también se estrelló contra la banqueta y comenzó incendiarse. Cabe mencionar que los tripulantes del vehículo sedán resultaron ilesos tras el choque. Sin embargo, la situación fue crítica para los ocupantes de la furgoneta blanca, quienes quedaron prensados entre los fierros retorcidos de la unidad debido a la fuerza del impacto.

El vehículo en el que viajaban las personas afectadas

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron rápidamente al sitio para realizar las maniobras de rescate y liberar a las víctimas atrapadas. Lamentablemente, se confirmó el fallecimiento de una persona que viajaba como copiloto en la furgoneta. Además, paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a cuatro personas lesionadas, de las cuales dos fueron diagnosticadas en estado de gravedad.

Todos los heridos fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica; hasta el momento, se desconocen las identidades tanto de la persona fallecida como de los lesionados. La zona fue resguardada y acordonada por elementos de la Policía Municipal de Navojoa para facilitar las labores de rescate y preservar la escena.

Posteriormente, arribaron peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para realizar las diligencias correspondientes y el peritaje oficial que determinará las causas exactas del accidente. Finalmente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó del levantamiento y traslado del cuerpo para los trámites de ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui