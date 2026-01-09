Fuerte accidente moviliza a las autoridades en CDMX: Auto queda abandonado la GAM

Ciudad de México.- Durante las primeras horas de este viernes 9 de enero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un operativo vial en el norte de la capital mexicana, luego de que se reportara un fuerte accidente que generó afectaciones importantes a la circulación en una de las principales arterias de la zona. Por fortuna no se reportaron víctimas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este viernes 9 de enero, alrededor de las 06:30 horas, cuando un vehículo particular se impactó contra el muro de contención del bajo puente ubicado en la intersección de Paganini y Eje Central, en la colonia Vallejo, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM). Tras el choque, el automóvil quedó detenido a la mitad de la vialidad y fue abandonado por su conductor.

La unidad involucrada es un Volkswagen Jetta, con placas MVT 580 B del Estado de México (Edomex) (según reportes extraoficiales). Este presentó daños visibles tras el impacto. Al arribar al sitio, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) procedió a abanderar la zona para reducir riesgos a los automovilistas y evitar nuevos percances, mientras se evaluaba la situación del vehículo siniestrado.

Afectaciones viales en Eje Central

El accidente provocó una severa carga vehicular sobre Eje Central, particularmente en el tramo de salida del bajo puente con dirección a Vallejo. Conductores que transitaban por la zona reportaron circulación lenta debido a que el automóvil quedó obstruyendo parcialmente los carriles, lo que obligó a los agentes a realizar maniobras para encauzar el tráfico. Autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones durante la mañana.

Intervención de autoridades capitalinas

Elementos de la SSC permanecieron en el sitio para resguardar el perímetro, coordinar el flujo vehicular y facilitar las labores necesarias para retirar el automóvil abandonado. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre la localización del conductor responsable del choque. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) quedó a cargo de las pesquisas.

