Fuerte ATAQUE ARMADO en la colonia Libertad, al sur de Ciudad Obregón, deja una víctima; le disparan en la oreja

Ciudad Obregón, Sonora.- Este viernes 9 de enero de 2026, un fuerte ataque armado se registró en la colonia Libertad, al sur de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, dejando como saldo una víctima; se trata de un hombre que resultó lesionado por proyectil de arma de fuego, cabe señalar que esto irrumpió la paz de los vecinos de la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:00 horas de este viernes por la calle Río Humaya, casi esquina con Río Moctezuma, donde la víctima, cuya identidad no ha sido revelada, presentó una herida en la oreja derecha. De acuerdo con la información recabada en el lugar, se trata de un hombre de complexión delgada, tez morena y estatura promedio.

Un fuerte ataque armado en la colonia Libertad, al sur de Ciudad Obregón, dejó una víctima

Tras el reporte, se activó el código rojo, lo que generó la movilización de elementos de distintas corporaciones policiacas, entre ellas la Policía Municipal de Cajeme, así como de fuerzas militares. El área fue acordonada y resguardada por oficiales de los tres niveles de gobierno, restringiendo el acceso a la zona.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron las primeras diligencias para integrar la carpeta de investigación correspondiente, mientras que peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargaron de recabar evidencias, documentar la escena y marcar los indicios localizados.

Paramédicos de Cruz Roja de Ciudad Obregón acudieron al sitio para brindar atención al lesionado; sin embargo, tras la valoración médica se determinó que la herida no era de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Cabe señalar que el hecho violento más reciente previo a este ataque se registró la tarde del jueves 8 de enero de 2026 en el fraccionamiento Misión San Xavier, donde un hombre de 41 años de edad, identificado como Alonso A. L., fue privado de la vida a balazos.

Hasta el momento, las autoridades no han indicado que haya detenidos por ninguno de los dos hechos delictivos, por lo que habrá que esperar las investigaciones correspondientes. TRIBUNA estará al pendiente para dar a conocer a sus lectores la información oficial que emitan las autoridades correspondientes.

