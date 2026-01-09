FUERTE EXPLOSIÓN e INCENDIO en Villagrán, causa pánico y moviliza a las autoridades: Esto se sabe

Villagrán, Guanajuato.- La noche de este jueves 8 de enero de 2026, elementos de distintas corporaciones de los gobiernos municipal, estatal y federal desplegaron un amplio operativo de emergencia en el municipio de Villagrán, estado de Guanajuato, luego de que se reportara una fuerte explosión en una zona habitacional, lo que generó alarma entre vecinos y una rápida movilización de personal de Servicios de Emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron ayer alrededor de las 20:15 horas, tiempo local, en la calle Mercurio, en la colonia Satélite, justo a espaldas del gimnasio municipal. En ese punto se registró una gran explosión presuntamente relacionada con una toma clandestina de hidrocarburos. Testigos y vecinos del sector señalaron que las llamas y el resplandor se apreciaban a varios kilómetros.

El siniestro movilizó a elementos de diferentes órdenes del Gobierno. Foto: Facebook

Tras el incidente, se activó el Código Rojo y se movilizaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Villagrán y del municipio de Juventino Rosas, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes aseguraron la zona y comenzaron las labores para contener el incendio. Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad ante el riesgo que representaba la presencia de combustible en el lugar.

Evacúan a 300 personas tras explosión en Villagrán

Esta misma noche, la presidenta municipal de Villagrán, Cinthia Teniente Mendoza, se trasladó al sitio del siniestro y confirmó que, de manera preliminar, únicamente se reportaron daños materiales, sin víctimas mortales ni personas con lesiones de gravedad. Informó que como medida preventiva se evacuaron aproximadamente 300 personas de la colonia Satélite, lo que incluyó a habitantes de al menos 72 viviendas cercanas al punto de la explosión.

Asimismo, indicó que el gimnasio municipal fue habilitado como albergue temporal para resguardar a las familias que decidieron salir de sus hogares mientras se controlaba la emergencia. En tanto, personal de la Cruz Roja Mexicana atendió a cinco personas con crisis nerviosa, entre ellas una mujer embarazada, quienes fueron valoradas en el lugar sin requerir traslado hospitalario de urgencia.

Explosión e incendio en un ducto de pemex en el municipio de Villagrán Guanajuato, México. pic.twitter.com/bnVz4q3EaA — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) January 9, 2026

La alcaldesa señaló que, aunque el incendio logró ser controlado durante la noche, las labores de mitigación continuaron para evitar una posible reactivación del fuego. También se ordenó la suspensión temporal del suministro eléctrico en la colonia Satélite, como parte de los protocolos de seguridad, mientras se realizaban revisiones en coladeras y drenajes para descartar filtraciones de hidrocarburo.

De manera preliminar, las autoridades locales señalaron que el inmueble afectado podría haber sido utilizado como bodega para el almacenamiento ilegal de combustible, situación que ya es investigada por instancias federales.