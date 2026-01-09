Hallan a hombre muerto dentro de casa en Hermosillo; estaba amarrado y brutalmente golpeado

Hermosillo, Sonora.- Durante la mañana de este viernes 9 de enero, se registró una intensa movilización policiaca en el primer cuadro de la ciudad de Hermosillo, tras el reporte del hallazgo de una persona del sexo masculino sin vida al interior de una vivienda. Los hechos tuvieron lugar en un domicilio situado en las faldas del Cerro de la Campana, sobre la calle Horacio Soria y la avenida Ángel Flores, en la colonia Centro.

De acuerdo con los primeros reportes proporcionados por las autoridades en el lugar, la víctima fue identificada como Marcos Antonio, de 33 años de edad, quien era conocido en el sector por los apodos de 'El Gordo' o 'El Carnicero'. Al momento de inspeccionar la escena del crimen, los oficiales confirmaron que el cuerpo se encontraba atado de los pies y presentaba evidentes huellas de violencia física.

Aunque en una primera instancia se descartaron lesiones producidas por disparos de arma de fuego, los indicios apuntan al uso de un objeto contundente. Durante el procesamiento del lugar de los hechos, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) localizaron y aseguraron un fragmento de madera con manchas de sangre, el cual se presume habría sido el instrumento utilizado para agredir a la víctima.

Asimismo, trascendió que el fallecido contaba con antecedentes penales previos, relacionados principalmente con el delito de robo. Según la información recabada por los agentes, se estima que el deceso ocurrió durante la madrugada de este viernes, aunque el descubrimiento del cadáver y el posterior aviso a las líneas de emergencia no se efectuaron hasta horas más tarde, ya con la luz del día.

Las autoridades realizaron el procesamiento del domicilio

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para resguardar el área. La zona fue acordonada para permitir el trabajo de los médicos legistas y del personal de Servicios Periciales, quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se determinarán las causas exactas de la muerte.

Fuente: Tribuna del Yaqui