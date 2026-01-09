IMÁGENES SENSIBLES: Explosión por gas en departamento de Taxqueña deja cinco VÍCTIMAS

Ciudad de México.- Una fuerte explosión registrada la mañana de este viernes 9 de enero de 2026 en un edificio habitacional ubicado al sur de la Ciudad de México (CDMX) provocó la intensa movilización de elementos del Gobierno capitalino y personal de Servicios de Emergencia. Autoridades señalaron que este siniestro dejó cinco personas lesionadas, además de daños visibles en varios departamentos del inmueble.

Los hechos ocurrieron en la colonia Paseo de Taxqueña, dentro de la alcaldía Coyoacán (al sur de la CDMX), donde autoridades capitalinas desplegaron un operativo de atención tras el reporte de una fuerte detonación en una unidad habitacional ubicada sobre la calle Paseo de los Naranjos. De acuerdo con información preliminar de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la explosión habría sido ocasionada por una acumulación de gas al interior de uno de los departamentos.

Los hechos ocurrieron este viernes. Foto: Twitter

El estallido generó daños estructurales en al menos tres de los cinco departamentos que conforman el edificio afectado. Tras el incidente, elementos de Bomberos de la Ciudad de México, personal de Protección Civil, servicios médicos y efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) acudieron al sitio para asegurar la zona, evaluar riesgos adicionales y atender a las personas lesionadas.

Cinco personas heridas tras el siniestro

Las autoridades informaron que cinco personas resultaron lesionadas como consecuencia de la explosión. Todas ellas fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada, aunque hasta el momento no se ha detallado la gravedad de sus lesiones.

#PrecauciónVial | Continúa labor de servicios de emergencia en Paseo de los Naranjos y Paseo de los Duraznos, col. Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán. #AlternativaVial Av. Río Churubusco, Paseo de la Hacienda, Paseo del Bosque y Calz. Taxqueña. pic.twitter.com/ueEmUdO385 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 9, 2026

Como medida preventiva, las autoridades acordonaron el perímetro para evitar el acceso de personas ajenas y permitir las labores de inspección. Especialistas revisaron las instalaciones de gas y la estabilidad del edificio para descartar riesgos adicionales y determinar si el inmueble puede seguir habitado.

Aunque en un primer momento el incidente fue reportado como un 'flamazo', los daños observados confirmaron que se trató de una explosión de mayor magnitud. Las investigaciones continuarán para establecer con precisión el origen del siniestro y posibles responsabilidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui