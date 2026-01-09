Incendio rodea de llamas una vivienda en Apaseo el Alto, Guanajuato; rescatan a un hombre con vida

Apaseo el Alto, Guanajuato.- La tarde de este pasado jueves 8 de enero de 2026, un hombre de identidad desconocida fue bastante afortunado, pese a haber vivido momentos de auténtico terror. De acuerdo con información de Milenio, la víctima quedó atrapada en un fuerte incendio al interior de una vivienda ubicada en la colonia Santa Elena Norte, en el municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato.

De acuerdo con los reportes, fueron los propios vecinos de la zona quienes se comunicaron al número de emergencias 911. Minutos después acudieron al sitio elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil municipal, ya que del inmueble salía una gran cantidad de humo, situación que alertó a los habitantes del lugar. En cuanto al afectado, rescatistas ingresaron a la vivienda, donde lograron localizar al sujeto para posteriormente evacuarlo de inmediato.

Una vez que se encontraba a salvo, el hombre fue atendido por paramédicos del SUMAA, quienes tras brindarle atención médica prehospitalaria determinaron trasladarlo a un hospital cercano. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo su estado de salud actual; sin embargo, en nuestro medio de comunicación, como siempre, estaremos al pendiente de cualquier actualización relacionada con este caso.



Las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato apenas comenzaron, con el objetivo de establecer las causas que originaron el incendio. Cabe señalar que la mayoría de este tipo de siniestros en viviendas suelen ocurrir por descuidos, como cortocircuitos, luces que permanecen encendidas, veladoras o, en general, actividades cotidianas que pueden derivar en una tragedia de esta magnitud.

En otro hecho ocurrido en la misma entidad, pero en la colonia Satélite, del municipio de Villagrán, Guanajuato, una explosión seguida de un incendio en un depósito clandestino de combustible provocó un fuerte caos. La situación fue de tal gravedad que las autoridades tuvieron que evacuar a las personas que habitaban en los alrededores. Incluso la presidenta municipal, Cinthia Teniente, se pronunció al respecto tras confirmar que en el lugar se almacenaba huachicol.

