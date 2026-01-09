Jorge Alonso era bajista de grupo musical y murió atropellado en Nogales; responsable huyó

Nogales, Sonora.- Un accidente de tránsito registrado la mañana de este viernes 9 de enero en una de las zonas de mayor afluencia vehicular al norte de Nogales resultó en el fallecimiento de un hombre de 35 años de edad. El lamentable suceso tuvo lugar en las inmediaciones del sector industrial, sobre la prolongación Álvaro Obregón en su cruce con el bulevar Los Nogales, punto situado frente a la planta maquiladora M3.

De acuerdo con los testimonios recabados en el sitio, la víctima, quien fue identificada como Jorge Alonso Trinidad, intentaba cruzar la avenida cuando fue atropellado consecutivamente por dos unidades aproximadamente a las 6:50 horas. Se informó que el peatón fue golpeado en primera instancia por una camioneta tipo pick up marca Nissan de color rojo, con características visuales similares a los modelos NP300 o Frontier.

Tras esto, el cuerpo fue proyectado contra otro vehículo, un sedán Nissan Sentra de modelo atrasado que circulaba en la misma dirección, el cual le ocasionó lesiones severas que le provocaron la muerte en el lugar de los hechos. Sobre las posibles causas del percance, versiones extraoficiales de testigos presenciales apuntan a que los conductores de ambos vehículos podrían haber ignorado la señal de alto del semáforo, situación que actualmente es materia de investigación.

Cabe destacar que el conductor de la camioneta pick up se dio a la fuga tras el atropellamiento. No obstante, información reciente sugiere que las autoridades realizaron la detención de una persona presuntamente involucrada en el caso, dato que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) deberá confirmar o desmentir en los próximos días mediante sus redes sociales.

Respecto a la víctima, se reveló que Jorge Alonso Trinidad era empleado de la maquiladora Winchester y era reconocido en su círculo social por su faceta artística, desempeñándose en su tiempo libre como bajista de una banda de rock de la ciudad. Las corporaciones de seguridad mantienen abiertas las indagatorias correspondientes para establecer el deslinde de responsabilidades legal de los involucrados.

