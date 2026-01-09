Llevaban hasta una ametralladora: Caen dos sujetos con arsenal, droga y vehículos en Bácum

Bácum, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en coordinación con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), efectuaron un operativo en el municipio de Bácum, Sonora. Este despliegue culminó con la neutralización de actividades presuntamente ilícitas, logrando la captura de dos individuos y el aseguramiento de un importante arsenal y sustancias prohibidas.

Durante las diligencias, los agentes lograron la detención de dos hombres identificados como Filiberto 'N', de 25 años de edad, y Waldemar 'N', de 32 años. Al verificar los antecedentes de los implicados, las bases de datos arrojaron que Waldemar 'N' cuenta con un registro penal previo que data del año 2022, relacionado con una carpeta de investigación donde figuraba como víctima de homicidio en grado de tentativa.

Las autoridades tomaron posesión de armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas, tales como dos fusiles de asalto AK-47, una ametralladora ligera con características similares al modelo AR-15 y tres armas cortas. Asimismo, se incautó equipo táctico compuesto por chalecos con placas balísticas y una cantidad abundante de munición de diversos calibres, lo cual fue debidamente embalado para su análisis pericial.

En cuanto al combate al narcomenudeo, se decomisaron en el lugar más de 7 mil dosis de estupefacientes. El reporte de la autoridad detalla el hallazgo de 6 mil 144 dosis de la metanfetamina conocida como crystal y 991 envoltorios conteniendo marihuana. Asimismo, se aseguraron dos vehículos tipo pick up de la marca GMC Sierra, los cuales se presumen eran utilizados para la logística delictiva en la región.

En Bácum, AMIC y DEFENSA capturan a dos sujetos con armas, narcótico y dos vehículos



Tanto los dos detenidos como la totalidad de los indicios materiales, armamento y vehículos, fueron trasladados y puestos a disposición de la Delegación Sonora de la Fiscalía General de la República (FGR). Será esta instancia federal la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar la situación jurídica de los implicados.

Fuente: Tribuna del Yaqui