Segob confirma que el periodista Carlos Castro abandonó las medidas de protección antes de ser asesinado

Poza Rica, Veracruz.- El pasado jueves 8 de enero de 2026, el periodismo mexicano volvió a vestirse de luto tras el asesinato de Carlos Castro, quien, como te informamos previamente en TRIBUNA, perdió la vida luego de ser baleado al interior de un restaurante denominado La Troguebirria, ubicado en el municipio de Poza Rica, sobre la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Cazones.

Sin embargo, la mañana de este viernes 9 de enero de 2026, durante la tradicional conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el espacio correspondiente a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se abordó este brutal crimen que, debido a lo reciente, mantiene profundamente conmocionada a la población de Veracruz. Además, este lamentable hecho dejó a una familia sin su ser querido.

“Primero, lamentar el hecho del asesinato de este periodista; decir que, efectivamente, esta persona contaba en 2024 con medidas de protección por parte del Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas. Señalar que él abandonó dichas medidas porque se fue del estado, dejó su domicilio, se ausentó por un tiempo y posteriormente regresó, sin que se realizara una nueva solicitud al respecto. Eso es lo que nos informan por parte del estado”, aseveró Rosa Icela Rodríguez.

De igual manera, la funcionaria aclaró que, en la labor para dar con los responsables, están trabajando de manera coordinada el Mecanismo federal y el estatal, junto con los familiares del occiso, sus compañeros, así como la Fiscalía del estado. Incluso señaló que, junto con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se ha reiterado que el caso no quedará impune y que se llegará hasta las últimas consecuencias para esclarecer este homicidio.

En lo que respecta a Carlos Castro, de acuerdo con la información disponible, tenía 26 años de edad y llegó a colaborar con medios como Vanguardia, Noreste y La Opinión de Poza Rica, mientras que su último empleo fue en el portal Enfoque. Precisamente, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp) condenó el ataque a través de un comunicado y exigió a las autoridades que se dé con los responsables del crimen.

