Última hora: Detienen a SECRETARIA PARTICULAR de Carlos Manzo; la investigan por ASESINATO

Uruapan, Michoacán.- Yesenia 'N', secretaria particular de Carlos Manzo y Grecia Quiroz, ha sido detenida por el asesinato del exalcalde de Uruapan. De acuerdo con información, la excolaboradora de Manzo fue detenida el pasado jueves 8 de enero de 2026 por la tarde por policías de investigación de la Fiscalía de Michoacán de la Unidad de Investigación y Persecución al Narco Menudeo, según el Registro Nacional de Detenciones.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, fue aprehendida a las afueras de la Casa de la Cultura. Yesenia 'N' fue puesta a disposición de la Unidad de Investigación y Persecución al narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con Milenio y La Jornada, la secretaria estaría relacionada con las investigaciones por el asesinato de Manzo al existir evidencia de que filtró información sobre los movimientos del edil independiente a los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que planearon el asesinato del edil.

Ayer jueves, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que autoridades federales han logrado identificar nuevas líneas de investigación que permitirán avanzar en la captura de más implicados en el homicidio del alcalde de Uruapan. "Se han utilizado análisis técnicos, labores de campo, acciones de inteligencia y diversos mandamientos judiciales para lograr las detenciones que hoy se informan", detalló.

uD83DuDEA8 #ÚltimaHora | Yesenia 'N', secretaria particular de Carlos Manzo y Grecia Quiroz, ha sido detenida por el asesinato del ex alcalde de Uruapan.



En breve más información.

¿Quién es Yesenia 'N', secretaria particular de Carlos Manzo?

Se sabe que Yesenia 'N' es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. "Una mujer preparada, responsable, trabajadora, emprendedora y que se caracteriza por su sensibilidad social", fueron las palabras que usó Carlos Manzo para describirla en redes sociales al hacerla responsable de la encomienda el 21 de julio del 2024.

Yesenia 'N', en su perfil de Facebook, compartía constantemente imágenes de distintos eventos acompañando a Manzo y el dos de noviembre publicó una esquela despidiéndose: "Se fue mi líder y mi amigo, vuela alto, Carlos Manzo". Tras el asesinato del alcalde, Yesenia continuó en el cargo cuando Grecia Quiroz, viuda de Manzo, asumió la presidencia municipal.

uD83DuDEA8#ÚLTIMAHORA Detienen a Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz



Estaría relacionada con el asesinato de Carlos Manzo pic.twitter.com/63jrQZrtNI — Azucena Uresti (@azucenau) January 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui