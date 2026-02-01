Alarma en Ciudad Obregón por desaparición de Víctor Manuel; habría sido privado de la libertad

Ciudad Obregón, Sonora.- Una denuncia difundida en redes sociales por el colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme A.C. solicita apoyo ciudadano para localizar a Víctor Manuel García Encinas, un joven que se mantiene en calidad de desaparecido desde hace más de ocho meses. De acuerdo con la publicación, la ausencia del individuo se remonta al pasado 14 de mayo de 2025, lo que ha generado preocupación entre familiares y su entorno más cercano.

De acuerdo con los datos proporcionados por el colectivo, la desaparición se registró en el tramo de URBI hacia el Campo 2; sin embargo, otra versión señala que fue visto por última vez en la colonia Hidalgo. Familiares indicaron que, al momento de ser visto por última, vestía pantalón negro, camisa blanca y tenis blancos con suela azul. Sus seres queridos apelan a la empatía de la comunidad y piden que cualquier dato que ayude a ubicarlo sea reportado anónimamente.

Toda información es anónima, confidencial y será tratada con discreción. 'Sin bajar los brazos, sin rendirnos... hasta encontrarte... hasta traerte a casa'", expresó el grupo de madres buscadoras a través de su página oficial de Facebook.

El colectivo aclaró que toda denuncia será manejada con confidencialidad y discreción, y proporcionó el número telefónico 644 127 7784 para reportar cualquier información que pueda llevar a su pronta localización. A través de una publicación que se publicó en un grupo de Facebook, personas allegadas a Víctor Manuel señalaron que fue privado ilegalmente de la libertad, pero se desconocen los detalles en torno a su desaparición que tanta angustia ha traído a su familia.

Hasta el momento, ni la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, ni han difundido una ficha de búsqueda institucional. Por tal motivo, las labores para dar con el paradero del joven se centran principalmente en la difusión ciudadana en plataformas digitales. La familia insiste en que continúan buscándolo sin descanso y que no pierden la esperanza de encontrarlo con bien.

Reportes apuntan a que Víctor Manuel García Encinas fue privado de la libertad.

Fuente: Tribuna del Yaqui