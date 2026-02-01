Ambulancia provoca FUERTE ACCIDENTE en cruce vial de León; habría ignorado el semáforo

León, Guanajuato.- La noche de este sábado 31 de enero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Guanajuato, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo vial en el municipio de León, luego de que se reportara un aparatoso accidente que involucró a una ambulancia y a dos vehículos particulares. Este siniestro generó afectaciones a la circulación en una de las vialidades con mayor afluencia de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche de este sábado 31 de enero, alrededor de las 22:30 horas, tiempo local, en el cruce del Libramiento José María Morelos y el bulevar Vicente Valtierra, donde una ambulancia que circulaba sobre el Libramiento, en dirección al bulevar Aeropuerto, presuntamente no respetó la luz roja del semáforo. Al ingresar al cruce, la unidad de emergencia impactó a un automóvil Mercedes-Benz de color negro.

Tras el primer choque, el vehículo de lujo salió proyectado varios metros y terminó colisionando contra un Mini Cooper rojo, de modelo reciente, que se encontraba detenido en la zona conocida como Alfaro. El siniestro múltiple provocó daños considerables en ambos automóviles particulares, así como afectaciones visibles en la ambulancia involucrada, identificada con el número económico AA 8999.

Al sitio acudieron elementos de tránsito municipal, paramédicos y cuerpos de emergencia, quienes realizaron labores de abanderamiento, atención a los involucrados y control del flujo vehicular. A pesar de lo aparatoso del accidente, las autoridades informaron que no se registraron personas con lesiones de gravedad. Los ocupantes de los vehículos presentaron únicamente golpes leves y algunas abrasiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Fiscalía investiga el siniestro

Testigos que se encontraban en el lugar señalaron que, al momento del percance, la ambulancia no llevaba encendidas las torretas ni la sirena, situación que habría dificultado que otros conductores anticiparan su paso por el cruce. Esta versión será analizada por las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato (FGE) como parte del peritaje correspondiente para determinar responsabilidades.

