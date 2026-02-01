Código Rojo en CDMX: Choque termina en VOLCADURA en la Narvarte; autoridades se movilizan

Ciudad de México.- Los accidentes siguen a la orden del día en la capital mexicana, por lo que autoridades hacen un llamado a la población para circular con precaución, en especial durante este puente en conmemoración del Día de la Constitución. Uno de los siniestros más recientes ocurrió la noche de este sábado 31 de enero, en inmediaciones de la colonia Narvarte (alcaldía Benito Juárez) donde se reportó la volcadura de un vehículo particular. Aquí los detalles.

El accidente movilizó a las autoridades. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades capitalinas, los hechos ocurrieron la noche de este sábado 31 de enero de 2026, alrededor de las 20:50 horas, tiempo local. Vecinos de la localidad alertaron a las autoridades, mediante los Servicios de Emergencia 911, sobre un fuerte choque entre dos automóviles que terminó en una volcadura registrada en la esquina de Heriberto Frías, a la altura de Luz Saviñón.

Tras recibir el aviso, se activó el Código Rojo y el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó el envío de unidades al punto del percance. También se movilizó una ambulancia particular, la cual revisó a dos personas que estarían involucradas en el siniestro.

Información extraoficial compartida por N+ señala que la presunta responsable del accidente sería una mujer, hasta ahora de identidad desconocida, quien por causas desconocidas perdió el control de su unidad (un auto rojo) y se impactó fuertemente contra un carro estacionado, lo que causó que su automotor terminara volcado. Testigos salieron a socorrerlas, al tiempo que notificaron a las autoridades el incidente.

#PrecauciónVial | Movilización de servicios de emergencia en Heriberto Frías a la altura de Luz Saviñón, col. Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, por volcadura. #AlternativaVial Eje 5 Sur y Eje 1 Poniente. pic.twitter.com/XaJjTk0c3X — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 1, 2026

En imágenes compartidas tras el accidente se observa la presencia de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes acudieron al sitio para realizar las diligencias necesarias, incluyendo la estabilización del vehículo volcado y su posterior retiro de la vía pública. Estas tareas se efectuaron con apoyo de personal de tránsito y seguridad. La circulación fue restablecida de forma paulatina una vez concluidos los trabajos de los servicios de emergencia.

Este siniestro no dejó víctimas heridas de gravedad ni víctimas mortales, según los reportes más recientes. No obstante, se documentaron daños materiales que fueron registrados por la SSC en su Informe Policial Homologado (IPH). No se confirmó si la presunta responsable del incidente fue turnada al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui