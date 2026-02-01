Detienen a veinteañero por patear a una agente de la Policía Municipal en el norte de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Policía Municipal efectuaron la detención de un joven masculino de 20 años de edad, identificado como Jonathan Javier 'N.', quien es señalado de cometer delitos contra funcionarios públicos en la ciudad de Hermosillo, Sonora. La intervención ocurrió tras un reporte ciudadano que alertó a las autoridades locales sobre la conducta agresiva del sospechoso en un sector residencial de la localidad.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron el sábado 31 de enero de 2026, alrededor de las 19:20 horas, por lo que agentes policiacos acudieron a la Privada Sena, perteneciente a la colonia Privadas del Real. En el reporte correspondiente, vecinos de la zona señalaron que el sujeto estaba alterando el orden, por lo que la presencia de los uniformados buscaba controlar la situación y prevenir mayores riesgos.

Una vez en la ubicación anteriormente descrita, los oficiales intentaron sostener un diálogo con el individuo para tranquilizarlo. No obstante, el joven reaccionó de manera violenta contra las fuerzas del orden. En medio del forcejeo, el presunto agresor le propinó una patada en el abdomen a una de las agentes que acudieron al llamado. Derivado de esta agresión física, el veinteañero fue arrestado conforme al protocolo oficial para evitar un nuevo ataque.

Una vez que se concretó el aseguramiento, Javier 'N.' fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público competente, autoridad que será la encargada de determinar su situación jurídica conforme a la ley. En cuanto a la policía agredida, el informe detalla que recibió atención tras el incidente y se reportó fuera de peligro. Las autoridades reiteraron que cualquier agresión contra personal de seguridad será sancionada.

Reporte sobre presunto explosivo

En otro hecho registrado el sábado, un despliegue de seguridad se registró aproximadamente a las 19:00 horas, en la zona sur de Hermosillo tras una denuncia que alertaba sobre un posible riesgo en un salón de eventos. Los hechos ocurrieron en la colonia Las Praderas, en donde se reportó la presencia de un presunto artefacto explosivo, por lo que el perímetro quedó asegurado. Sin embargo, las autoridades no localizaron ningún objeto de estas características.

Fuente: Tribuna del Yaqui