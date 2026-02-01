Detienen a Zeferino por intentar robar una pantalla de la casa de su propia hermana en Durango

Durango, Durango.- Elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP), quienes realizaban recorridos de prevención y vigilancia, concretaron la detención de un hombre por su presunta responsabilidad en el delito de robo a casa habitación, en hechos registrados en la ciudad de Durango. Luego del aseguramiento, el sujeto fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que se defina su situación jurídica.

De acuerdo con el informe oficial de las autoridades municipales, los uniformados efectuaban labores de vigilancia cuando observaron una discusión entre un grupo de personas, por lo que se aproximaron y descendieron de la unidad. Una vez en el sitio, los oficiales se entrevistaron con una mujer, quien señaló directamente a su hermano, identificado como Zeferino 'N.', de 24 años de edad, de un intento de robo en el interior de su domicilio.

La denunciante mencionó que el individuo trató de sustraer sin autorización una pantalla de 39 pulgadas, color negro y de la marca COBY. La aprehensión del sujeto y el aseguramiento del objeto ocurrieron sobre la calle Miguel Quiñones, ubicada en la colonia Asentamientos Humanos. Después del arresto, el presunto responsable fue trasladado a los separos de la Estación Oriente para el llenado de las actas correspondientes.

Finalmente, el joven quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), autoridad que se encargará de determinar su situación legal con base en los resultados de las indagatorias complementarias. Otro hecho similar se registró el pasado martes 24 de enero de 2026 y tuvo lugar en la colonia La Virgen, misma que también se sitúa en la ciudad de Durango.

En aquel momento, un hombre identificado como Nelson 'N.', de 24 años de edad, fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de robo. El sujeto fue señalado por la víctima, quien lo acusó de abusar de su confianza tras brindarle trabajo e intentar sustraer dos gatos hidráulicos, uno tipo patín y otro de botella. Debido al señalamiento directo, elementos de la Policía Preventiva Municipal efectuaron su aseguramiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui