Dos hombres resultan lesionados debido a una quema clandestina de pastizal seco en Durango

Nombre de Dios, Durango.- Durante este domingo 1 de febrero de 2026, dos personas resultaron con quemaduras de consideración como derivadas de una quema clandestina de pastizal seco registrada en el municipio de Nombre de Dios, Durango, de acuerdo con informes de autoridades de seguridad. El lamentable hecho generó una intensa movilización de elementos policiales y los cuerpos de auxilio, quienes se encargaron de esta emergencia.

De acuerdo con información proporcionada por El Sol de Durango, los hechos ocurrieron a la altura del entronque a la comunidad de El Saltito, perteneciente al ejido Malpaís, más específicamente sobre la carretera federal 45 que comunica de la ciudad de Durango con el citado municipio. Agentes de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, a través del Mando Coordinado, acudieron a la ubicación para auxiliar a las víctimas.

De manera preliminar, los lesionados fueron identificados como Alejandro Ruiz Castillo, de 40 años de edad, y Francisco Ruiz, de 71 años, quienes fueron señalados de realizar la quema de pastizal en la orilla del citado tramo carretero. Extraoficialmente trascendió que el fuego se comenzó a extender descontroladamente, dejando a Francisco en un alambre de una cerca de púas, lo cual le provocó severas quemaduras en su cuerpo.

Auxilian Policías a Dos Hombres con Quemaduras Graves tras Quema de Pastizal en Nombre De Dios#Durango pic.twitter.com/y9XyzgDbpb — Durangos21 (@durangos21) February 1, 2026

Testigos reportaron lo ocurrido a través de las líneas de emergencias del 911, por lo que oficiales de la Policía Municipal, quienes participaban en el Operativo Dragón, se movilizaron al sitio y brindaron los primeros auxilios a los masculinos afectados, a la espera del arribo por parte de paramédicos de Cruz Roja Mexicana. De igual manera, los policías procedieron a retirar a otras personas que estaban realizando la quema, con el propósito de evitar mayores riesgos.

Las autoridades municipales indicaron que los dos hombres presentaban quemaduras en manos, piernas y rostro, motivo por el que tuvieron que recibir atención prehospitalaria y posteriormente se realizó el traslado de ambos hacia el Hospital 450 de la ciudad de Durango, en donde permanecen internados y bajo supervisión médica especializada.

Fuente: Tribuna del Yaqui