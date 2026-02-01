Era un conocido profesor: Fallece hombre tras caer a enorme socavón en el Centro de Guasave

Guasave, Sinaloa.- La madrugada de este domingo 1 de febrero de 2026 ocurrió un trágico accidente en la ciudad de Guasave, Sinaloa, que dejó como saldo la muerte de una persona del sexo masculino tras caer con su vehículo a interior de un socavón ubicado sobre la avenida Juan Carrasco, perteneciente a la colonia Centro. Aunque fue auxiliado y trasladado a un hospital cercano, el hombre perdió la vida mientras recibía atención médica especializada.

Según información proporcionada por el portal de noticias Los Noticieristas, los hechos se registraron alrededor de las 00:45 horas, cuando la víctima circulaba a bordo de un vehículo Nissan, línea Sentra, blanco y modelo 2012, el cual se precipitó al enorme socavón que se formó sobre la avenida Juan Carrasco, entre Blas Valenzuela y Macario Gaxiola, desde el pasado agosto de 2025. La unidad quedó con toda la parte trasera y frontal dentro del pavimento colapsado.

La citada fuente indicó que el individuo fallecido fue identificado como Pindaro 'N.', de 50 años de edad, un reconocido profesor que desarrolló gran parte de su trayectoria académica en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (Ciidir) Unidad Sinaloa, del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Colegas, la comunidad estudiantil y el personal administrativo expresaron su profunda tristeza ante la inesperada pérdida.

#Guasave uD83DuDEA8| El temor se volvió realidad: un conductor cayó en el socavón de la calle Juan Carrasco durante la madrugada de este domingo uD83DuDD73???, tras meses de advertencias y riesgo latente en la zona. pic.twitter.com/QQkLyJMm1z — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) February 1, 2026

El profesor Píndaro Álvarez Ruíz era ampliamente reconocido por su profesionalismo, su vocación de servicio y su compromiso con la educación y la investigación. Durante años formó parte del CIIDIR Sinaloa, donde impartía clases y colaboraba en proyectos de formación científica y desarrollo regional. Su partida deja un vacío significativo entre quienes compartieron con él aulas, proyectos y experiencias académicas", explicó el mencionado medio de comunicación.

El docente fue trasladado de urgencia por paramédicos de Cruz Roja Mexicana hacia una clínica particular. No obstante, aproximadamente a las 06:10 horas, se reportó su deceso debido a las lesiones de gravedad con las que resultó luego del aparatoso accidente que sufrió. Posteriormente, el personal médico notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, quien llevó a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui