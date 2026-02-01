Es menor de edad: Reportan como desaparecido a Joel Emmanuel Castillo Acuña en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió la ficha de búsqueda para localizar a Joel Emmanuel Castillo Acuña, un adolescente de 17 años de edad que fue reportado como desaparecido en la ciudad de Hermosillo. De acuerdo con la información oficial, el menor fue visto por última vez el pasado jueves 29 de enero de 2026 en la colonia Paseos del Pedregal, ubicada en el norte de la capital sonorense.

Según datos proporcionados por la dependencia estatal, Joel Emmanuel es de nacionalidad mexicana, tez morena clara y complexión delgada. Mide aproximadamente 1.65 metros y tiene un peso cercano a los 55 kilogramos, además de cabello castaño oscuro, corto y liso, así como ojos cafés medianos. En sus señas generales, también se especificó que tiene una boca pequeña y labios medianos, los cuales podrían facilitar su identificación en caso de ser visto por la población.

La @ComisionSonora solicita apoyo para localizar a JOEL EMMANUEL CASTILLO ACUÑA. Cualquier información, al correo o teléfono: -comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que compartió el organismo a través de sus redes sociales.

Como señas particulares presenta un lunar debajo del labio derecho y utiliza brackets. Además, cuenta con una perforación con arete en la oreja derecha. Entre otros rasgos distintivos, el joven cuenta con tatuajes visibles: uno en la región posterior de la oreja derecha con la imagen de un diablo, otro en el brazo izquierdo con la frase 'Real 4 life' y un tatuaje adicional en el antebrazo izquierdo con la figura de una metralleta. Estos datos son considerados claves para su pronta localización.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora exhortó a la población a comunicarse de inmediato si cuenta con información que lleve a su paradero. Si alguna persona tiene información que pueda ser relevante y quiere hacer su denuncia de manera anónima, la línea telefónica 662 229 7369 y el correo electrónico comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx se encuentran habilitados. Cabe mencionar que cada reporte será tratado con estricta confidencialidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui