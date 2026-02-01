Estaba sentado en una silla: Ejecutan a hombre afuera de un domicilio en el oriente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde del domingo 1 de febrero de 2026, un hombre fue asesinado a balazos mientras se encontraba sentado en una silla en el exterior de su domicilio ubicado en la colonia Buena Vista, ubicada en el sector oriente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El violento hecho provocó una intensa movilización por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes dieron fe de los hechos y cumplimentaron el peritaje correspondiente.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 14:00 horas, cuando el sistema de emergencias del 911 recibieron el reporte sobre detonaciones de arma de fuego en la esquina de la avenida Cosmos y calle Galileo, en la citada demarcación, a unos metros de una tienda de conveniencia y en los límites de esta con la colonia Rosario Uzárraga. De forma preliminar, el hoy occiso fue identificado como Marco 'N.', de 33 años de edad.

Era un hombre de 33 años de edad, de nombre Marcos, quien era de complexión regular, tez morena que al momento del asesinato llevaba puesto un pantalón de mezclilla color azul, una camisa manga larga de botones color tinto y unos huaraches negros y a simple vista las autoridades informaron que presentó múltiples impactos de arma de fuego en el cuerpo y el cráneo", detalló el portal de noticias Los Noticieristas.

Como primeros respondientes, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) arribaron a la ubicación, confirmando que en el lugar estaba el cuerpo sin vida de la víctima, quien quedó sobre una silla de plástico color rojo luego del atentado, pero tirado sobre su costado izquierdo con el frente hacia la pared del inmueble. También, el sujeto presentaba heridas de bala, por lo que procedieron a acordonar y resguardar el perímetro.

Minutos más tarde, paramédicos de Cruz Roja Mexicana confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, es por ello que los uniformados notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la Dirección General de Servicios Periciales, acompañados de policías de investigación, acudieron a realizar las respectivas diligencias. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a la sede del Servicio Médico Forense (Semefo).

