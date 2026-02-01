Fuerte accidente provoca movilización al sur de Ciudad Obregón; motociclista fue hospitalizado

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche del sábado 31 de enero se volvió a registrar un nuevo accidente de tránsito en Ciudad Obregón, cabecera del municipio de Cajeme, Sonora, en donde se reportó que el tripulante de una motocicleta resultó lesionado. El lamentable percance generó la intensa movilización por parte de las autoridades municipales y cuerpos de emergencia, quienes dieron fe de lo sucedido y realizaron el traslado de la víctima a un nosocomio cercano.

De acuerdo con un reporte preliminar, el incidente tuvo lugar en la intersección de las calles 300 y Río Moctezuma, a la altura de la colonia Libertad, ubicada en el sector surponiente de la región. De forma preliminar trascendió que en el percance participaron un automóvil Hyundai Elantra y una motocicleta de color roja, cuyo conductor presentó lesiones de consideración. Paramédicos de Cruz Roja arribaron al lugar y le brindaron atención prehospitalaria a la víctima.

Una vez estabilizado, los socorristas trasladaron al afectado, de quien se desconoce su identidad y datos generales, a bordo de una ambulancia para que reciba atención médica especializada en un centro hospitalario de la región. Cabe precisar que, al cierre de esta publicación, no se ha revelado el estado actual del motociclista. Tampoco se tiene conocimiento sobre el responsable en este accidente que dejó como saldo a una persona herida.

Por su parte, elementos del Departamento de Tránsito Municipal se encargaron de asegurar el área, controlar la circulación vehicular, además de llevar a cabo el peritaje correspondiente para determinar las causas de este hecho para el deslinde de responsabilidades. De manera constante, las autoridades municipales exhortan a los automovilistas a acatar los límites de velocidad establecidos, así como a respetar los señalamientos de tránsito instalados en el municipio.

Hay que recordar que, apenas el viernes 30 de enero de 2026, otro motociclista resultó lesionado tras un choque registrado en calles de la colonia Constitución, situada también en Ciudad Obregón, cuand el ocupante del vehículo ligero se impactó contra una unidad de valores de una empresa de seguridad privada. Trascendió extraoficialmente que el motociclista, identificado como Adolfo, de 45 años de edad, ignoró el señalamiento de alto correspondiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui