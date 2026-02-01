Macabro hallazgo en Parque Industrial de Ciudad Obregón: Localizan a hombre sin vida en edificio abandonado

Ciudad Obregón, Sonora.- Esta tarde domingo 1 de febrero de 2026 tuvo lugar un macabro hallazgo en el Parque Industrial de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, pues se encontró el cuerpo sin vida de un hombre al interior de un edificio abandonado; los hechos generaron gran movilización policiaca.

El hallazgo ocurrió poco después de las 12:00 horas, en un predio ubicado sobre el Circuito Interior, a espaldas de una subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la zona conocida como la antigua Aurora, al norte del callejón del ferrocarril, en el sector del Parque Industrial.

De acuerdo con la información recabada en el lugar por los reporteros de la fuente policiaca, el inmueble, una bodega en desuso, era presuntamente utilizado como refugio por personas en situación de calle que transitan por esta zona industrial, algunas de ellas descendiendo del tren para resguardarse y pasar la noche.

Elementos de la Policía Municipal de Cajeme, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar) y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) acudieron al sitio para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes.

La persona fallecida es un hombre en aparente situación de calle, cuya identidad hasta el momento se desconoce. A simple vista no se le apreciaban signos evidentes de violencia; sin embargo, personal de Servicios Periciales llevó a cabo una revisión minuciosa del lugar para descartar cualquier indicio de un hecho violento.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Forense (Semefo) al anfiteatro, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión las causas de la muerte. Las autoridades mantienen abierta la investigación y no han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias del deceso. Se espera que pronto las autoridades den a conocer mayores detalles sobre este nuevo hecho de seguridad en un boletín informativo.

Fuente: Tribuna del Yaqui