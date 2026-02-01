Mario Delgado rompe el silencio tras el doble FEMINICIDIO de su tía y prima: "Se hará justicia"

Ciudad de México.- La noche de este sábado 31 de enero de 2026, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, rompió el silencio tras el doble feminicidio de su tía y su prima, ocurrido la madrugada de este día en el estado de Colima. El funcionario federal confirmó que ambas mujeres fueron brutalmente asesinadas en su domicilio y aseguró que confía en que el caso será esclarecido y "se hará justicia".

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, el secretario federal manifestó su consternación por los hechos y envió un mensaje de condolencias a su familia, al tiempo que pidió que las autoridades actúen con firmeza para esclarecer el doble crimen. Detalló que las víctimas eran su tía Eugenia Delgado y su prima Sheila, quienes fueron atacadas dentro de su propia casa en Colima durante la madrugada del sábado.

Mario Delgado lamenta en feminicidio de su prima y tía en Colima. Foto: Twitter (X)

Profunda consternación, indignación y tristeza por los hechos ocurridos esta madrugada en Colima donde mi tía Eugenia Delgado y mi prima Sheila fueron brutalmente asesinadas en su domicilio", se lee en el mensaje del funcionario.

Mario Delgado también recordó el vínculo cercano que mantenía con su tía, a quien llamó de manera cariñosa 'Queña', y destacó su dedicación al trabajo. Compartió que su tía se dedicaba a la elaboración de pasteles y a la venta de comida típica en Colima, actividad que realizó durante muchos años.

Durante toda mi infancia mi tía Queña, como le decíamos de cariño, me preparó mi pastel de cumpleaños. Así se ganaba la vida, trabajando duro, vendiendo ricos pasteles y comida colimense como solo ella sabía prepararla".

Posteriormente, agregó palabras de despedida y solidaridad para su familia: Ya está con mis abuelos y con mi padre, su hermano consentido. Abrazo con mucho cariño y solidaridad a mis tíos, tías, primas, primos, sobrinos y en especial a mi primo Alex. Estamos seguros que se esclarecerá el caso y se hará justicia. QEPD."

Abaten a tres presuntos implicados en el doble feminicidio

En tanto, la Fiscalía General del Estado de Colima (FGE) informó que el ataque contra las dos mujeres ocurrió alrededor de las 04:30 horas del sábado 31 de enero. Horas más tarde, elementos de seguridad se enfrentaron a un grupo de hombres armados, lo que derivó en la muerte de tres presuntos agresores.

Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron un automóvil Chevrolet Groove, color azul claro, estacionado afuera de un domicilio en la colonia Punta Diamante, en el municipio de Villa de Álvarez. Dicho vehículo estaría relacionado con los agresores. Dentro del inmueble, agentes encontraron armas que coinciden con las utilizadas en el ataque, además de ropa presuntamente usada durante el crimen y un marro. La Fiscalía no precisó el tipo de armamento asegurado.

Durante el operativo, los elementos de seguridad fueron agredidos con disparos de arma de fuego, lo que provocó un fuego cruzado. En el intercambio, un elemento de la Fiscalía resultó herido, aunque se reporta fuera de peligro.

Las autoridades de Colima informaron que el doble asesinato se investiga bajo el protocolo de feminicidio y con perspectiva de género, conforme a la legislación vigente.

Fuente: Tribuna del Yaqui